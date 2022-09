Black Panther : Wakanda Forever pourrait ne pas sortir en salles en France

merveille

En raison des lois strictes en France concernant les sorties de films et les plateformes de streaming, Disney aurait pris une résolution. Attention!

©IMDBPanthère noire : Wakanda pour toujours

Panthère noire : Wakanda pour toujours est l’une des premières suivantes de la phase 4 du Univers cinématographique Marvel où la reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et la Dora Milaje vont lutter contre de nouveaux dangers après la mort de T’Challa. Une nouvelle menace avec Namor arrivant de Talocan sera une raison suffisante pour que la puissante nation africaine se mette en alerte. Nakia et Everett Ross seront également de la partie.

Les adeptes de Univers cinématographique Marvel Ils attendent avec impatience cette suite de l’un des films les plus réussis de la marque, surtout après avoir vu une bande-annonce pleine d’action et beaucoup d’émotion. Cependant, le film ne serait pas diffusé dans les salles françaises en raison de nouvelles lois dans ce pays concernant les premières et les plateformes de streaming.

Cette réglementation française stipule que le délai qui doit s’écouler entre la sortie d’un film en salle et sa mise à disposition sur les plateformes de streaming sera de 15 à 17 mois, ce qui signifie qu’aucune cassette de la Phase 4 du MCU n’est encore arrivée. Disney+ dans le pays européen. Pour cela merveille envisagerait de sauter la sortie en salle française de Panthère noire : Wakanda pour toujours et lancez-le directement au service de The House of Mouse.

Black Panther 2 sortira-t-il dans les salles françaises ?

selon le médium Le Film Francais, Disney analyse la situation de la première de Panthère noire : Wakanda pour toujours et ils ont accepté une déclaration de la société qui se lit comme suit : « La chronologie médiatique nous oblige à évaluer nos sorties cinéma film par film. Nous n’avons pas encore pris de décision sur la sortie de Black Panther. ».

La vérité est que oui Disney prendre cette résolution de nombreux fans de Panthère noire Ils seront déçus si l’on considère que regarder un film sur grand écran est une expérience totalement différente que de profiter du même film à la maison. D’autre part, la Chine ne publierait pas non plus cette suite car le pays a critiqué et censuré les sept derniers épisodes de merveille et tout indique qu’ils ne veulent plus de productions de la marque pour l’instant.

Panthère noire : Wakanda pour toujours Il met en vedette Letitia Wright dans Shuri, Martin Freeman dans Everett Ross, Tenoch Huerta dans Namor, Lupita Nyong’o dans Nakia, Angela Bassett dans Ramonda, Danai Gurira dans Okoye, Winston Duke dans M’Baku et Dominique Thorne dans Riri Williams. Le film est réalisé par Ryan Coogler et sortira ensuite dans les salles du monde entier 11 novembre 2022.

