« Black Panther: Wakanda Forever » ouvre avec 330 millions de dollars au box-office mondial

« Black Panther: Wakanda Forever » de Marvel a dominé le box-office national à ses débuts, gagnant 180 millions de dollars au cours du week-end et fournissant un coup de pouce indispensable aux cinémas assiégés. La suite a démoli le record d’une ouverture en novembre en Amérique du Nord, dépassant le précédent record de 158 millions de dollars établi par « The Hunger Games: Catching Fire » en 2013. À l’échelle mondiale, l’aventure des super-héros a rapporté un montant spectaculaire de 330 millions de dollars, dont 150 millions de dollars provenant de 55 marchés étrangers.

Son succès a cependant un fond doux-amer. C’est parce que les cinéastes derrière la suite ont fait face à une tragédie hors écran choquante avant même que la production ne commence lorsque Chadwick Boseman, l’acteur qui avait donné tant d’âme à « Black Panther » de 2018, est décédé en 2020 d’un cancer. Il n’avait que 43 ans. En réponse, Ryan Coogler, réalisateur et co-scénariste du film, a remodelé « Black Panther: Wakanda Forever » en un hommage au défunt acteur. Dans le film, le royaume de Wakanda est aux prises avec la mort du roi T’Challa – un art imite la situation de la vie qui a donné au film une plus grande résonance émotionnelle.

Les critiques ont loué la manipulation habile de Coogler du matériau difficile, avec VariétéOwen Gleiberman écrit : « ‘Wakanda Forever’ a un suspense émotionnel lent. Une fois que le film commence à prendre de l’ampleur, il ne s’arrête pas.

Il y avait d’autres obstacles face à « Black Panther: Wakanda Forever ». La production de 250 millions de dollars a été tournée au milieu de COVID et a également dû faire face à une blessure à l’une de ses stars, Letitia Wright, qui a nécessité la suspension du tournage. Cela ne veut rien dire du paysage théâtral radicalement modifié dans lequel il doit maintenant naviguer. Lorsque « Black Panther » est sorti sur les écrans il y a quatre ans, la Chine et la Russie étaient encore des marchés cinématographiques majeurs. Mais la Chine est devenue plus inaccessible aux tarifs hollywoodiens et l’invasion de l’Ukraine par la Russie signifie que les films de studio ne sont plus projetés dans le pays. Ainsi, « Black Panther: Wakanda Forever » sera une puissance mondiale, mais il n’atteindra probablement pas la barre des 1,4 milliard de dollars que son prédécesseur a atteint (peu de films le peuvent de nos jours).

Dans l’état actuel des choses, « Wakanda Forever » a le deuxième plus grand lancement national de l’année, derrière le lancement de 187,4 millions de dollars de « Doctor Strange in the Multiverse of Madness ». Il commande également le troisième meilleur arc de l’ère pandémique, derrière l’aventure Doctor Strange susmentionnée et « Spider-Man: No Way Home », qui a commencé avec 260 millions de dollars.

Tony Chambers, vice-président exécutif et responsable de la distribution en salles chez Disney, la société mère de Marvel, a attribué le succès du film au « bilan de Marvel », ainsi qu’à « la qualité de la réalisation ».

La plupart des films ont évité « Black Panther: Wakanda Forever ». Cependant, le semi-autobiographique « The Fabelmans » de Steven Spielberg a ouvert en version limitée. Présenté dans quatre cinémas à New York et à Los Angeles, le film a rapporté 160 000 € pour une moyenne de 40 000 € par écran. Il fera face à son véritable test lorsqu’il s’écartera le 23 novembre.

Le film, un portrait du garçon qui a grandi pour nous donner « Jaws » en tant que jeune homme, a généré des récompenses, mais il fait face à des vents contraires commerciaux. Des films comme « Tár », « Till », « Armageddon Time » et « Triangle of Sadness » sont appréciés des critiques, mais ont connu des difficultés au box-office. Le public adulte, semble-t-il, n’est pas encore revenu dans les cinémas en force après la pandémie. En fait, l’effort le plus récent de Spielberg, « West Side Story » de 2021, a été bombardé malgré ses critiques élogieuses. Est-ce que « The Fabelmans », une saga familiale au cœur tendre, sera la chose qui ramènera les foules plus âgées dans les multiplexes ? Le drame de 40 millions de dollars semble se connecter avec ceux qui le voient. Il a obtenu une note A CinemaScore, ce qui est de bon augure pour le bouche-à-oreille.

« Black Adam », une aventure de bande dessinée de Warner Bros. et DC, a décroché la deuxième place au box-office national, rapportant 8,6 millions de dollars pour porter son transport national à 151,1 millions de dollars. « Ticket to Paradise » d’Universal, une comédie romantique avec Julia Roberts et George Clooney, a rapporté 6,1 millions de dollars pour une troisième place. Cela porte son total aux États-Unis à 56,5 millions de dollars. « Lyle, Lyle Crocodile » de Sony est arrivé quatrième avec 3,2 millions de dollars. Il a rapporté 40,8 millions de dollars depuis son ouverture le mois dernier.

Le hit d’horreur à petit budget de Paramount, « Smile », a complété le top cinq avec 2,3 millions de dollars. Le film, qui a coûté la modique somme de 17 millions de dollars à réaliser (ou un demi-« Fabelmans »), a rapporté la somme impressionnante de 102,8 millions de dollars sur le marché intérieur. Ce genre de résultat devrait laisser le studio briller de ses blancs nacrés.

Les propriétaires de théâtre attendaient désespérément de bonnes nouvelles. Les ventes de billets sont anémiques depuis l’été, déprimant une industrie qui a été durement touchée par COVID – Cineworld, le deuxième plus grand exploitant, a déposé son bilan, et d’autres cinémas envisagent une éventuelle insolvabilité. Dans cette ambiance morne, « Black Panther : Wakanda Forever » ne pouvait pas arriver assez tôt.

« Disney sauve le box-office », a déclaré Jeff Bock, analyste chez Exhibitor Relations. « Quoi de neuf? C’est exactement ce qu’ils faisaient avant la pandémie, pendant la pandémie et après la pandémie.

Cette histoire est apparue à l’origine sur Variété.