Black Panther: Wakanda Forever obtient la deuxième meilleure note CinemaScore de MCU Phase 4

Panthère noire : Wakanda pour toujours est un grand succès auprès des téléspectateurs. La suite tant attendue du succès du box-office 2018 de Marvel Panthère noire est maintenant en salles. Panthère noire : Wakanda Toujours est une légère dégradation par rapport à son prédécesseur en termes de critiques et d’audience, mais il s’agit toujours d’une entrée MCU poignante et bien conçue. Le film est actuellement assis à un score de 84% Fresh Rotten Tomatoes et à 95% de score d’audience, par rapport à de la panthère noire 96 % d’audience RT et 79 % d’audience.





Panthère noire : Wakanda pour toujours La note CinemaScore a également été révélée, et c’est l’une des meilleures de Marvel depuis des années. Le public interrogé par CinemaScore a donné Panthère noire : Wakanda pour toujours une impressionnante note A. En comparaison, Panthère noire a reçu un A+ parfait en 2018, ce que seuls trois autres films Marvel ont réussi à accomplir : Les Vengeurs, Avengers : Fin de partieet Spider-Man : Pas de retour à la maison.

Cependant, Panthère noire : Wakanda pour toujours est une amélioration significative par rapport aux offres récentes de Marvel. Tous les deux Thor : Amour et tonnerre et Doctor Strange dans le multivers de la folie a interrogé les notes B + CinemaScore, tandis que Éternels a livré un nouveau plus bas pour la franchise avec un B.

Le seul autre film MCU à avoir obtenu une note non A avant Éternels était de 2011 Thor, avec un B+. Même Veuve noire et Shang-Chi et la légende des dix anneaux obtenu respectivement les notes A et A. Le noir Panthère : Wakanda pour toujours CinemaScore rivalise avec celui des autres favoris du MCU comme Avengers : Infinity War, Thor : Ragnaroket Captain America : Guerre Civile.





Black Panther : Wakanda honore à jamais l’héritage de Chadwick Boseman

Panthère noire : Wakanda pour toujours est évidemment un retour en forme pour Marvel et honore l’héritage de Chadwick Boseman, décédé tragiquement en 2020. Marvel avait une tâche capitale devant eux lorsqu’ils ont décidé d’aller de l’avant avec Panthère noire 2 sans Boseman en tant que roi T’Challa.

Les fans s’attendaient à ce que le super-héros soit refondu, mais à la place, le scénariste-réalisateur Ryan Coogler a élargi les rôles des autres personnages du premier film. Le monde diversifié de Wakanda avait beaucoup à offrir aux fans, et donc Panthère noire 2 était intitulé Wakanda pour toujours.

Cependant, Chadwick Boseman est toujours à la pointe de Panthère noire : Wakanda pour toujours histoire, et le film traite de manière réfléchie de sa disparition tragique et de celle de son personnage T’Challa dans le film. De nombreux téléspectateurs ont été laissés en larmes à la fin de Panthère noire 2en particulier la scène des mi-crédits, qui laisse présager un avenir radieux pour le Panthère noire série et le personnage emblématique.

Mais pour l’instant et dans un avenir proche, le rôle de Black Panther est passé à Shuri (Letitia Wright). Wakanda pour toujours présente également le premier anti-héros mutant et populaire de Marvel, Namor the Submariner (joué par Tenoch Huerta). Huerta est acclamé pour ses performances en couches et devrait jouer un rôle majeur dans le MCU à l’avenir.

Panthère noire : Wakanda pour toujours met également en vedette Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Winston Duke, Florence Kasumba, Dominique Thorne, Michaela Coel, Martin Freeman, Julia Louis-Dreyfus et Angela Bassett. Le film se déroule après la mort du roi T’Challa et voit la nation de Wakanda s’unir contre des ennemis étrangers.

Panthère noire : Wakanda pour toujours est actuellement à l’affiche dans les salles du monde entier.