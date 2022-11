Black Panther : Wakanda Forever : Namor aura-t-il un film solo ?

Même si »Panthère noire : Wakanda pour toujours »présenté à verger de ténoches Quoi Namor Au sein de l’univers cinématographique Marvel, il semble qu’un film solo du personnage ne soit pas dans les plans de Marvel Studios.

Lors d’une interview, le producteur de »Wakanda Forever », nate moore parlé des problèmes juridiques qui entravent Disney et Marvel Studios pour produire un film Namor. Comme Hulk, Universel a les droits sur Namor, donc le personnage a été « prêté » à Marvel Studios.

Cela signifie que la société de production ne peut faire apparaître Namor dans les films qu’aux côtés d’autres super-héros, et ne peut pas non plus apparaître seule dans le matériel promotionnel, à la seule exception de l’affiche du personnage qui a été publiée dans le cadre d’une plus grande série d’affiches.

« Il peut revenir », a déclaré Moore à propos des futures apparitions possibles de Namor dans le MCU. « Il n’y avait vraiment pas de choses que nous ne pouvions pas faire du point de vue du personnage pour lui, ce qui est bien car clairement, nous nous sommes beaucoup inspirés du matériel source, mais nous avons également apporté des changements majeurs pour vraiment l’ancrer dans ce monde. . »

Bien qu’un film solo de Namor ne soit pas possible pour le moment, Tenoch Huerta lui-même a exprimé son enthousiasme à l’idée de jouer dans un film de personnage. « J’aimerais bien, mais je ne sais pas », a déclaré Huerta dans une interview. « Cela dépend de ce que Kevin Feige dit qu’il veut. Cela dépend des gens et du nombre de billets qu’ils achètent. »

Namor n’est pas le seul personnage de Marvel à appartenir à d’autres sociétés de production. À la fin des années 90, Marvel a commencé à vendre les droits du film à plusieurs de ses personnages de bandes dessinées.

Sony a obtenu Spider-Man, Fox a obtenu les X-Men et Fantastic 4 et ainsi de suite. Universal a fini par rester avec Namor et Hulk, le studio sortant le film solo Hulk, réalisé par Ang Lee, en 2003.

Alors que Disney et Marvel Studios ont désormais le droit d’utiliser Hulk dans les projets MCU, Universal a toujours les droits de distribution sur tous les films solo mettant en vedette le personnage. Le seul film du personnage sorti dans le cadre du MCU était The Incredible Hulk de 2008, produit par Marvel mais distribué par Universal.