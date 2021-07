Black Panther : Wakanda Forever honore l’héritage de Chadwick Boseman d’une manière très spéciale

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a discuté de l’héritage de Panthère noire star, Chadwick Boseman, en vue de la suite à venir, Panthère noire : Wakanda pour toujours. Boseman avait lutté en privé pendant quatre ans avant de succomber tristement au cancer du côlon, quelque chose qui, selon Feige, « nous a tous frappés extrêmement fort et en même temps qu’il a frappé le monde parce que nous ne le savions pas non plus, et il y avait toutes sortes de des questions. »

« Notre première pensée, pendant de nombreuses semaines par la suite, n’avait rien à voir avec le film. Cela avait à voir avec lui et sa famille, sa femme et son héritage, et vraiment, nous nous tournions vers Ryan Coogler pour être guidé comme un seul, franchement, devrait toujours à propos de presque tout dans la vie. »

Feige a naturellement beaucoup de confiance dans le réalisateur, Ryan Coogler, pour honorer le regretté, grand, acteur, Chadwick Boseman, ainsi que l’héritage du personnage. Coogler, qui aurait maintenant écrit jusqu’à cinq versions différentes du script pour Panthère noire 2 aux côtés du co-scénariste de retour, Joe Robert Cole, a discuté de ses plans pour le film au milieu des circonstances tragiques de la vie réelle. Feige a donné un aperçu des conversations du cinéaste avec Marvel en disant qu’il « s’agissait essentiellement de poursuivre l’héritage de Wakanda et de poursuivre cette histoire d’une manière très significative, respectueuse, mais toujours pleine d’espoir, amusante et excitante, ce qui était difficile après avoir perdu Tchad. »

« Je dirai que Ryan et notre producteur, Nate Moore, et toute la distribution et notre co-scénariste Joe Robert Cole, ont fait des choses remarquables dans l’histoire, dans le brouillon. L’équipe se rassemble à nouveau et les caméras arrivent ce sera extrêmement émouvant à tous les niveaux, mais je pense qu’ils ont quelque chose de très spécial en tête. «

De toute évidence, l’héritage de Chadwick Boseman sera une partie importante de Panthère noire : Wakanda pour toujours, avec sa mort imprégnant sans doute le film d’une véritable mélancolie. Faisant écho à de nombreux commentaires récents de Feige, la star de retour Lupita Nyong’o a précédemment donné un aperçu de l’approche du réalisateur Ryan Coogler pour Panthère noire 2, le décrivant comme se sentant « spirituellement et émotionnellement correct » à la suite du décès de Boseman. « Et j’espère que ce que j’attends avec impatience, c’est de se remettre ensemble et d’honorer ce qu’il a commencé avec nous et de garder sa lumière à travers cela », a-t-elle déclaré. « Parce qu’il nous a laissé beaucoup de lumière dans laquelle nous allons encore nous baigner. Je le sais avec certitude. »

Les détails de l’intrigue de Black Panther 2 sont généralement gardés secrets, mais un rapport récent a prétendu révéler les grandes lignes du film et qu’une guerre entre la légendaire ville sous-marine d’Atlantis et Wakanda serait au cœur de l’histoire. « Wakanda et Atlantis sont des civilisations cachées dotées d’une technologie de pointe et de capacités militaristes accrues qui ont décidé de se séparer du reste du monde pour leur propre sécurité et, d’une certaine manière, par peur », commence la ligne de connexion. « Wakanda craignait que sa technologie ne soit maltraitée. Atlantis craignait que les habitants de la surface ne viennent profaner la ville mythique comme ils l’ont fait il y a tant d’années. Et pourtant, leurs peurs s’intensifient encore lorsque ces deux nations autrefois cachées s’affrontent. Le Wakanda et l’Atlantide ont une histoire étonnamment entrelacée. Wakanda est le seul comté au monde à avoir accès au vibranium. Cependant, des rumeurs sur son pouvoir se sont répandues dans le monde entier, et le père humain de Namor a été envoyé à la recherche de ce matériau rare en Antarctique… »

Panthère noire : Wakanda pour toujours pourrait également éventuellement inclure le nouveau Captain America, cependant, cela reste à confirmer. Le film devrait sortir aux États-Unis en juillet prochain, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient de la bande dessinée.

Sujets : Black Panther 2, Black Panther