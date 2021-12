« Black Panther: Wakanda Forever » et Marvel ne respecteraient pas le dernier souhait de Chadwick Boseman

En très peu de temps, Chadwick Bossman réussi à gagner le cœur des fans de Marvel. L’acteur est venu dans la franchise pour jouer Black Panther et, avec sa première apparition dans Captain America : guerre civile a inauguré un grand changement dans le studio. Pendant des années, le MCU a été largement critiqué pour le manque de représentation noire dans la franchise, mais son arrivée a tout changé au point qu’il est devenu l’un des super-héros les plus importants.

A tel point que le studio n’a pas hésité à renouveler l’histoire de T’Challa pour une suite. Panthère noire : Wakanda pour toujours Il a une date de sortie pour novembre de l’année prochaine bien que, comme on le sait, Chadwick Bossman ne sera pas présent. L’acteur est décédé d’un cancer le 20 août 2020 avant le début du tournage. C’est pourquoi la production a dû se réinventer.

Selon ce qui s’est passé, Boseman ne sera pas remplacé en tant que super-héros, mais l’intrigue de Panthère noire : Wakanda pour toujours il sera axé sur différents personnages. De plus, certaines rumeurs indiquent qu’il sera expliqué de manière correcte pourquoi T’Challa n’est pas dans son pays d’origine. Et, sans aucun doute, c’est quelque chose qui a divisé les fans.

Certains pensent qu’en raison de l’importance qu’il a prise dans le rôle de Chadwick Bossman Il ne devrait pas être remplacé, mais d’autres le pensent à cause de ce que cela génère de voir Black Panther en action. Cependant, maintenant, qui a pris la parole était le frère du protagoniste, Derrick Boseman, qui lors d’une interview avec TMZ Il a expliqué quel aurait été le souhait de l’acteur pour la poursuite de son personnage.

D’après ce que Derrick a expliqué, Chadwick savait que ce héros était « plus grand que lui en tant que personne« Et, bien qu’il n’ait jamais parlé de l’avenir du personnage après sa mort, il était conscient de l’importance et de la représentation que le fait d’avoir un roi noir générait dans la communauté. Et, comme il l’a précisé, le désir qu’ils ont est que le personnage continue peu importe à quel point l’acteur doit changer car, sinon « cela privera beaucoup d’enfants de voir Black Panther en action”.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et là, vous pouvez nous donner un abonnement pour suivre toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂