Black Panther: Wakanda Forever est une lettre d’amour à Chadwick Boseman, déclare Letitia Wright

Lors d’une interview avec Jimmy Fallon sur Le spectacle de ce soir, Letitia Wright a parlé de son expérience sur les plateaux de Panthère noire : Wakanda pour toujours. Dans la conversation, Wright plonge davantage dans le film et la connexion de l’équipe à Chadwick Boseman, qu’ils ont tous ressentie lors de la réalisation du film. Lorsque Fallon a demandé ce que Wright pouvait dire à tout le monde sur le film, l’actrice a répondu :





Eh bien, premièrement, je peux vous dire, vous savez, que le premier film a si bien marché. Vous savez, nous avons eu un impact et un changement culturels. Et ce film est… Nous essayons de suivre cela, vous savez, d’inspirer tous ceux qui vont le voir. Nous avons de nouveaux acteurs, comme Dominique Thorne, Michaela Coel. C’est donc bourré d’aventures.

Après avoir donné son point de vue sur la suite, elle a partagé une note plus personnelle sur ses expériences lors du tournage du film et a dit à tout le monde qu’elle se sentait Panthère noire : Wakanda pour toujours est plus une « contribution à l’héritage de Chadwick ».

Je pense que c’est pour moi une belle contribution à l’héritage de Chadwick. J’ai l’impression que c’est une lettre d’amour pour lui. Je sais que chaque jour où je suis allé sur le plateau, j’ai concentré mon énergie sur – sur chaque scène pour la lui dédier. Je voulais dédier l’excellence à ce film pour qu’il soit fier.

Bien que Letitia Wright ait évité de révéler quoi que ce soit sur qui portera le costume dans la suite, il est presque certain que Shuri pourrait être celle qui assumera le rôle après son frère. C’est une idée bien illustrée dans les bandes dessinées, et étant donné que Letitia Wright a pris la tête du film semble de plus en plus plausible.





Hommage à Chadwick Boseman dans Wakanda Forever

Lors de la pré-production de Panthère noire : Wakanda pour toujours, Chadwick Boseman est décédé après avoir secrètement lutté contre le cancer pendant des années. Personne chez Marvel n’était au courant de son état alors que l’acteur continuait à tourner pour ses projets tout en suivant des chimiothérapies et d’autres traitements pour son état.

Comme l’a dit Wright, Panthère noire : Wakanda pour toujours est une tentative des membres de la distribution et des cinéastes d’honorer le dévouement de Chadwick à son travail et à son métier d’acteur, ce qui a fait de Black Panther une icône culturelle. Il était également visible dans la bande-annonce. Au premier regard, alors que les Wakandans font face à une nouvelle menace, l’impact de l’absence de T’Challa de Chadwick pourrait se faire sentir dans chaque image.

Comme Marvel Studios a décidé de ne pas refondre le rôle, il est presque certain que le personnage pourrait rencontrer sa fin dans le MCU, ce qui ne manquera pas de susciter des émotions dans les salles. Mais même dans ce cas, l’impact de Chadwick sur la franchise et les éloges que son interprétation a apportés au MCU resteront vivants.

Panthère noire : Wakanda pour toujours sortira le 11 novembre 2022. Letitia Wright, Lupita Nyong’O, Angela Bassett, Winston Duke, Martin Freeman, Danai Gurira et Florence Kasumba reprennent leurs rôles respectifs des précédentes tranches de MCU. Tenoch Huerta, Michaela Coel et Dominique Thorne rejoindront le casting, le dernier devant apparaître comme Coeur de pierre dans sa série plus tard.