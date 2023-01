Black Panther: Wakanda Forever Disney + date de sortie révélée

Panthère noire : Wakanda pour toujours a fourni à Marvel Studios un autre énorme succès au box-office jusqu’à la fin de 2022. Bien que de nombreux films de l’année dernière aient fait leurs débuts en streaming 45 jours après leur ouverture dans les salles, les films Marvel ne sont pas restés fidèles à ce même guide. Cependant, le Disney+ l’arrivée de la Panthère noire La suite est maintenant fixée à 70 jours après la sortie du film en salles le 11 novembre.





Comme révélé par La poignée Hollywood, Panthère noire : Wakanda pour toujours rejoindra le catalogue Disney + MCU le 20 janvier 2023. Bien que cela donne encore au film le temps de ramasser un peu plus d’argent au box-office, il est peu probable que le film finisse par battre Doctor Strange dans le multivers de la folie, qui a actuellement une avance de plus de 135 millions de dollars sur le film dirigé par Letitia Wright. Cependant, sur le plan national, le film est déjà devenu le deuxième film Marvel le plus rentable des trois dernières années, derrière seulement Spider-Man : Pas de retour à la maison.

Panthère noire : Wakanda pour toujoursLes débuts en streaming de auront la même longueur d’écart que Shang-Chi et la légende des dix anneaux a été donné, mais en a un beaucoup plus long que les deux autres versions de Marvel de cette année. Doctor Strange dans le multivers de la folie a frappé Disney + après seulement 47 jours, tandis que Thor : Amour et tonnerre arrivé après 62 jours. À l’approche de 2023, il est probable que la fenêtre de diffusion en continu prolongée devienne une norme à mesure que le public des salles de cinéma continue d’augmenter.





Panthère noire : Wakanda pour toujours A récemment battu un autre record

En raison du décès de Chadwick Boseman en 2020, Panthère noire : Wakanda pour toujours est devenu une suite dirigée par une femme qui, dans d’autres circonstances, n’aurait pas été le cas. Cependant, avec Letitia Wright à la tête du casting centré sur les femmes, qui comprend Angela Bassett, Danai Gurira et Lupita Nyong’o, Panthère noire : Wakanda pour toujours avait dépassé Captain Marvel en tant que film de super-héros féminin le plus rentable de tous les temps en termes nationaux.

Malgré cela et un certain nombre d’autres distinctions susceptibles de venir, Panthère noire : Wakanda pour toujours a poursuivi la tendance à ne pas être à la hauteur du potentiel de son prédécesseur en matière de chiffres au box-office. Panthère noire a rapporté plus de 700 millions de dollars au box-office national en 2018, avec un total brut de plus de 1,3 milliard de dollars.

Même si les films Marvel dominent toujours le box-office chaque fois qu’un nouveau film sort, certains pensent qu’une chose qui freine désormais le potentiel au box-office de nombreux films est la sortie en streaming quasi instantanée qui suit. Avec de nombreuses personnes aux prises avec le coût de la vie, les voyages au cinéma coûtent beaucoup plus cher que d’attendre quelques mois la sortie d’un film sur une plateforme de streaming pour laquelle ils paient déjà. La façon dont les chiffres du box-office changent à l’approche de 2023, avec un certain nombre de sorties de haut niveau dans l’espoir d’apporter l’un des plus grands box-offices depuis le début de la pandémie, est quelque chose que beaucoup de gens attendent de découvrir.