Black Panther : Wakanda Forever continuera le tournage à Porto Rico

Le deuxième épisode du personnage de Marvel, »Panthère noire », il recommencera vos enregistrements après un nombre continu de retards. Selon divers médias, les enregistrements commenceront en mars et l’équipe de production déménagera à Porto Rico, qui remplacera soi-disant Haïti, l’ancien lieu du film. On ne sait pas encore si cela affectera la date de sortie de » Black Panther : Wakanda pour toujours ».

Cette production de l’univers cinématographique Marvel a connu plusieurs pauses au cours de sa production. La cause principale était la mort malheureuse de Chadwick Boseman, protagoniste du premier film et acteur qui a donné vie à T’Challa. Le tournage a ensuite été contraint de s’arrêter plus tard lorsque la star Letitia Wright il s’est blessé à l’épaule lors du tournage d’une scène d’action. L’actrice a été hospitalisée et, bien que le tournage se soit poursuivi pendant plusieurs mois, il a été interrompu pendant que Wright se rétablissait.

Il est alors apparu qu’en raison des restrictions liées au COVID-19, Wright aurait du mal à retourner à Atlanta pour filmer. Enfin, lorsque l’actrice a pu continuer la production, la co-vedette Lupita Nyong’oparmi plusieurs autres membres de la distribution et de l’équipe, ont été testés positifs pour COVID-19, nécessitant une autre interruption.

Les détails de l’intrigue du film sont encore cachés, car on ne sait pas encore comment l’histoire se poursuivra sans Boseman jouant Black Panther, cependant, le président de Marvel StudiosKevin Feige a confirmé l’année dernière que la sœur de T’Challa, Shuri, sera au centre de cette suite.

Diverses rumeurs et fuites de l’ensemble de »Black Panther : Wakanda Forever » ont suggéré que dans cet épisode, nous verrons la race de »Los Atlanteans », un groupe d’êtres qui habitent la cité perdue d’Atlantis, où apparaissent pour la première fois le personnage de la bande dessinée Namor le sous-marin, qui sera joué par Ténoch Huerta.

L’absence de Chadwick Boseman reste une facette importante du film et Feige et le réalisateur Ryan Coogler ont embarqué. Feige a précédemment déclaré: « C’est clairement très émouvant sans Chad … Mais tout le monde est également très excité de ramener le monde de Wakanda au public et aux fans. Nous allons le faire d’une manière qui rend Chad fier. »

»Black Panther : Wakanda Forever » est prévu pour le 11 novembre 2022.