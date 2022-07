Black Panther : Wakanda Forever : ce que l’on sait du design d’Ironheart

Nouvelles images fuites de la marchandise »’Panthère noire : Wakanda pour toujours » vient de révéler le premier regard sur Riri Williams / Cœur de ferun personnage qui rejoindra l’univers cinématographique Marvel dans la suite de »Panthère noire ». Dans quelques images publiées sur Twitter, des T-shirts contenant la première version du costume Ironheart peuvent être vus.

Il est important de noter que la plupart des produits ne donnent pas toujours un aperçu complet du produit final, il peut donc varier en fonction de la façon dont il apparaîtra finalement sur grand écran. De plus, la source originale de ces images n’a pas été immédiatement précisée.

»Wakanda Forever » sera la suite de »Black Panther » de 2018, où nous verrons un grand nombre d’acteurs qui étaient dans le film original, y compris Lupita Nyong’o comme Nakia, danaï gurira comme Okoy, Letitia Wright comme Shuri et Martin Freeman comme Everett K. Ross. De plus, ici on peut voir l’actrice Dominique Thorno fait ses débuts en tant que Ironheart, bien qu’on ne sache pas comment il s’intégrera dans les événements du film.

Le film a suscité un certain nombre de gros buzz depuis sa production, et beaucoup espèrent que Marvel présentera Namor le sous-marin au MCU. Comme pour Ironheart, une marchandise a finalement confirmé que l’acteur Ténoch Huerta jouera le personnage classique. Dans les bandes dessinées Marvel, la guerre entre Wakanda et Atlantis s’est développée, donc le film abordera probablement ce thème en raison de l’inclusion de Namor.

Bien que la production de « Black Panther : Wakanda Forver » ait été confirmée en 2019, les plans du film ont changé après la mort malheureuse de Chadwick Boseman, qui a joué T’Challa dans le film original. Pour l’instant, Marvel Studios a déclaré qu’il n’était pas prévu de changer le rôle, mais une pétition pour refondre le rôle a pris de l’importance en ligne, les fans appelant le frère de Chadwick, Derrick Boseman, à reprendre le rôle, l’acteur exprimant sa volonté à la pensée. que son frère aurait voulu que quelqu’un prenne la relève en son absence.

Créé par Brian Michael Bendis, Mike Deodato, Ève Ewing Oui Kévin LibrandaRiri Williams a fait une première apparition dans Invincible Iron Man # 7 en 2016. Le jeune génie a construit sa propre version de l’armure Iron Man de Tony Stark et a été un membre clé de The Champions. Après son apparition dans »Wakanda Forever », Williams reviendra dans »Ironheart », une série Disney+ qui explore davantage son personnage. Les détails de l’intrigue pour cette série sont rares et sont gardés secrets.