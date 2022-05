Black Panther : Wakanda Forever, ce que l’on sait du design de Namor

De nombreux fans des bandes dessinées Marvel ont été surpris de voir que dans « Doctor Strange in the Multiverse of Madness », il n’apparaissait pas Namor comme l’un des Illuminati, car dans les bandes dessinées, il est l’un des membres fondateurs du groupe. Cependant, il semble que Studios Marvel fera ses débuts avec Submarine Man dans le prochain »Panthère noire : Wakanda pour toujours » en raison de fuites récentes.

Les spéculations sur l’apparition du héros aquatique, ont surgi depuis Ténoch Huerta a été choisi par Marvel Studios pour jouer dans un projet mystère, de nombreux fans soulignant qu’il sera le Namor de l’univers cinématographique Marvel, et apparemment une nouvelle image suggère que Huerta jouera effectivement Namor dans le prochain » Black Panther » .

Une nouvelle image promotionnelle pixélisée a fait le tour des médias sociaux, plusieurs fans tentant de corriger la résolution de l’image pour la voir plus clairement. Bien qu’il n’ait pas une grande définition, les fans ont pu en déduire qu’il s’agit de l’apparence classique du personnage de Namor, puisqu’il porte un costume aux couleurs vertes et dorées similaires à la façon dont on peut le voir dans ses bandes dessinées.

Vous pourriez également être intéressé : Quand Doctor Strange dans le multivers de la folie arrivera-t-il sur Disney+ ?

Filtrage du premier art promotionnel / concept flou de NAMOR de ‘BLACK PANTHER WAKANDA FOREVER’. Les chiffres arrivent dans peu de temps et les premiers aperçus pic.twitter.com/qdozEwLsis – MarvelFlix (@MarvelFlix)

22 mai 2022





Bien que son visage soit complètement impossible à voir clairement, Namor semble porter un maillot de bain vert avec une ceinture en or, avec d’autres bracelets en or sur ses poignets, ses bras, ses chevilles et ses jambes, ainsi qu’un collier vert. De plus, l’image en question montre un homme au teint foncé, ce qui correspondrait parfaitement au physique de Huerta.

De même, les rumeurs selon lesquelles l’acteur participerait à l’UCM ont pris de l’ampleur, puisque Huerta a partagé via son Instagram une grande transformation physique, avec des bras et des jambes musclés, ainsi qu’un abdomen marqué digne d’un super-héros. .

Cela pourrait aussi vous intéresser : Blanche-Neige, film d’action en direct 2022 : distribution et quand il ouvre

Marvel n’a rien dit d’officiel sur la fuite de Namor, mais beaucoup soulignent que le prochain film de « Black Panther : Wakanda Forever », aura pour branche principale un conflit entre Wakanda et le royaume d’Atlantis, nous verrons donc le Les Atlantes font leurs débuts au cinéma Marvel, commandés par Namor lui-même.

Après le malheureux décès de Chadwick Bosemanacteur qui a donné vie au super-héros Wakanda, le film mettra désormais en vedette Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Lupita Nyong’o et Martin Freeman.