« Black Panther: Wakanda Forever »: ce que c’était que de filmer sans Chadwick Boseman

La suite de Panthère noire est en pleine production, mais avec une absence très remarquée : Chadwick Boseman, décédé en 2020. Comment était-ce de filmer sans lui ?

©IMDBChadwick Boseman dans Black Panther

Les raisons pour lesquelles Chadwick Boseman est devenu l’un des favoris merveille ils sont innombrables d’une seule main. L’acteur a non seulement brillé par son talent dans Panthère noire conquérant des milliers de fans, mais est également devenu une figure très pertinente dans l’histoire et en dehors de celle-ci. Eh bien, il convient de noter que son personnage était le premier super-héros noir de la franchise.

À tel point qu’en plus d’avoir la responsabilité de jouer dans un merveille, Chadwick Boseman Il a également été chargé de réaliser l’un des projets les plus inclusifs et représentatifs du studio. Et, avec cela, il a réussi à être l’un des plus aimés de toute la franchise. Pour cette raison, sa mort en 2020 a ébranlé non seulement ses followers, mais le monde entier.

C’était le 28 août 2020 lorsqu’il a été signalé que Chadwick Boseman Il a perdu la vie après une dure bataille contre le cancer. L’acteur a gardé sa maladie secrète afin de continuer à travailler et, par conséquent, lorsque la nouvelle a été publiée, le monde entier a été choqué. De même, les acteurs qui ont travaillé avec lui à la fois dans le MCU et en dehors de celui-ci ont été choqués par la perte de leur collègue.

Cependant, une fois le temps passé, et après des mois de questions, de merveille confirmé que l’héritage de Chadwick vivrait et, par conséquent, avec cet objectif, ils ont décidé de réaliser Panthère noire : Wakanda pour toujours. La suite du film a été complètement affectée après la perte du protagoniste, mais Ryan Coogler a réussi à changer le scénario pour se concentrer sur un hommage à l’acteur.

En tout cas, pour ceux qui font partie du casting de Panthère noire : Wakanda pour toujours il était très difficile de passer à autre chose sans Boseman. Et, qui a raconté cette situation, c’est Martin Freeman, qui donne vie à Everett Ross, membre de la CIA et allié de T’Challa. « C’était très étrange. Bien sûr, c’était bizarre de ne pas avoir Chadwick là-bas. Il n’y a aucun moyen de l’éviter», a-t-il commencé à expliquer.

Puis, il a ajouté pour conclure : «Je pense que tout le monde trouvera cela assez étrange et triste, mais en même temps, les choses dans la vie ne finissent pas et c’est tout. Ce n’est pas comme « Eh bien, c’est ce qui s’est passé, alors nous devons tous nous retirer et ne plus jamais recommencer. » Mais c’était étrange. Lorsqu’il est décédé, j’ai pensé : « D’accord, eh bien, peut-être qu’il n’y a pas d’autre [película].” Mais il y a encore d’autres histoires à raconter dans ce monde et d’autres grands personnages. Je pense et j’espère que nous avons fait un bon film. Je fais beaucoup confiance à Ryan Coogler.”.

