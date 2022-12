Black Panther: Wakanda Forever bat un record au box-office qu’il n’aurait jamais dû pouvoir

Ryan Coogler a été le moteur de la Panthère noire films dans le MCU. Malgré les défis rencontrés par la suite de cette année, qui ont été aggravés par les retards de la pandémie de Covid et la mort de Chadwick Boseman, Panthère noire : Wakanda pour toujours en est ressorti comme un franc succès. Pour cette raison, le réalisateur Coogler aimerait pouvoir continuer son Panthère noire voyage aussi longtemps qu’il le peut. Il a dit précédemment :

« Je me sens béni d’avoir l’opportunité de travailler sur ces films, mon frère. Quand on m’a demandé de faire le premier, c’était comme un train en mouvement. Je remercie Dieu chaque jour d’avoir pu sauter dessus et rencontrer ces gens, ces acteurs, et rencontrer Chadwick pendant certaines des dernières années de sa vie. Je le ferai tant que les gens m’auront. Mais je pense que c’est plus important que moi ou Joe. Entre le premier et le deuxième film, nous avons gagné 2 milliards de dollars au box-office, ce qui compte le plus pour les entreprises. Alors j’espère que ça continue, mec. J’espère que les gens font encore des films sur Wakanda longtemps après notre départ.