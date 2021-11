Black Panther : Wakanda Forever arrête le tournage jusqu’en 2022

Un nouveau rapport de The Hollywood Reporter a semblé faire la lumière sur l’une des raisons possibles pour lesquelles Disney et Marvel Studios ont décidé de repousser leur liste de films MCU 2022/2023. Panthère noire : Wakanda pour toujours arrêtera la production pour permettre à la star Letitia Wright de se remettre complètement d’une blessure sur le plateau qu’elle a subie en août. Alors que le film a continué à tourner autour de l’actrice, qui jouera un rôle plus important dans le Panthère noire suite, des sources proches de la production ont déclaré que l’équipe devait maintenant fermer temporairement jusqu’au début de 2022.

Lorsque Wright a été transporté d’urgence à l’hôpital à la suite de la blessure, qui impliquait l’utilisation d’une plate-forme de cascadeur par l’actrice alors qu’elle tournait des scènes à Boston, Marvel Studios avait initialement annoncé qu’il y aurait un impact minimal sur le tournage prévu et que cela ne conduirait pas à tout retard important. Beaucoup de la façon dont le Indiana Jones 5 le tournage a dû contourner la blessure à l’épaule de Harrison Ford, Panthère noire : Wakanda pour toujours a fait de son mieux pour garder le film sur la bonne voie, mais il semble qu’ils soient allés aussi loin qu’ils le pouvaient sans leur nouvelle piste. La production se poursuivra jusqu’à Thanksgiving, date à laquelle elle prendra une pause de quelques mois.

« Letitia se remet à Londres depuis septembre de blessures subies sur le tournage de Panthère noire 2 et a hâte de retourner au travail début 2022″, a déclaré un représentant de Wright à THR. « Letitia vous demande gentiment de la garder dans vos prières. »

Le mois dernier, sans aucun avertissement préalable, Disney a annoncé que la quasi-totalité de leur liste Marvel 2022 et 2023, ainsi que Indiana Jones 5, reculerait d’au moins quelques mois. À l’époque, Kevin Feige a déclaré qu’il n’y avait pas de préoccupations immédiates concernant les productions, mais en raison des retards causés par Covid et de la nature du MCU, avec ses histoires interconnectées et son calendrier de sortie très précis, le temps supplémentaire a juste permis un peu de répit. . Maintenant que le temps de récupération de Wright a été rendu public, il n’est pas exagéré de croire que cela pourrait être la cause première des retards du MCU, car l’actrice ne sera clairement pas de retour aussi tôt qu’on le croyait à l’origine.

En 2018, Panthère noire est devenu un énorme succès pour Marvel, introduisant une distribution presque entièrement noire, remportant trois Oscars et remportant plus de 1,3 million de dollars au box-office. Wright a joué Shuri dans le film, sœur de T’Challa de Chadwick Boseman, et a continué à apparaître dans Avengers : guerre à l’infini et Avengers : Fin de partie. Après la mort de Chadwick Boseman en 2020, il a été annoncé qu’ils ne refondraient pas son rôle, et il y a des rumeurs selon lesquelles Shuri prendrait la tête de la suite, ce qui, pour beaucoup, était exactement la bonne chose à faire.

Panthère noire : Wakanda pour toujours devait initialement sortir dans les salles de cinéma en juillet 2022. Si la production ne doit pas reprendre avant janvier au plus tôt, alors la nouvelle sortie du 11 novembre semble beaucoup plus confortable pour l’équipe de post-production de ne pas se précipiter pour obtenir sortir le film final. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

