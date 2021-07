Black Panther sera exprimé par l’acteur Kratos de God of War dans Marvel’s Avengers

Le décès prématuré du regretté mais grand Chadwick Boseman a jeté un nuage sur l’univers cinématographique Marvel depuis l’annonce de la nouvelle, et a également créé des défis pour la prochaine extension de War for Wakanda de Marvel’s Avengers. Maintenant, il a été confirmé que Christopher Judge – célèbre pour son rôle de Kratos dans God of War – incarnera le roi T’Challa dans le module complémentaire du mois prochain.

« Je l’ai refusé tout de suite », a déclaré Judge à EW. « Il y a beaucoup de Black Panthers, mais je ne pensais vraiment pas que quelqu’un devrait jamais refaire T’Challa [after Boseman]. Les pourparlers proprement dits se sont poursuivis et, en gros, j’ai fini par le faire parce que ma mère et mes enfants ont dit que si je ne le faisais pas, ils me renieraient.

Il a poursuivi: « Pour être tout à fait honnête, j’avais peur d’être comparé à ce que Chadwick avait si merveilleusement fait. La seule façon pour moi de vraiment comprendre cela était de ne même pas tenter un match de voix, de laisser ma performance se débrouiller toute seule. J’y ai mis tout ça et j’espère que ça plaira aux gens. Sans surprise, le développeur Crystal Dynamics a également été désireux de mettre sa propre empreinte sur la mythologie.

L’histoire s’inscrit dans l’intrigue globale de Marvel’s Avengers, avec Wakanda fermé du reste du monde à la suite des événements de A-Day. Cependant, le refuge est infiltré par Ulysse Klaw lorsque le suzerain de l’AIM, Monica Rappaccini, l’engage pour se procurer du vibranium. Curieusement, sa technologie sonique – conçue pour rendre le vibranium vulnérable – est également à l’origine de la corruption.

T’Challa sera plus âgé et plus aguerri dans cette histoire, ayant été le roi du Wakanda pendant un certain temps. Et le contenu téléchargeable dans son ensemble sera assez complet, portant l’étendue globale du contenu de l’histoire en solo dans Marvel’s Avengers à plus de 25 heures. Crystal Dynamics est sur le point de partager davantage sur Twitch cette semaine, alors j’espère qu’une nouvelle bande-annonce et une nouvelle date de sortie approchent à grands pas.