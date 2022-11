Black Panther : quand arrive-t-il sur Disney+ ?

diffusion

Ce jeudi le dernier film de la Phase 4 du MCU est sorti. C’est un hommage à Chadwick Boseman, décédé en 2020.

©IMDBPanthère noire : Wakanda pour toujours.

Après une longue attente, Panthère noire : Wakanda pour toujours sont venus dans les couloirs. Le projet devait initialement être dirigé par Chadwick Boseman. Décédée en août 2020 des suites d’un cancer du côlon, l’équipe dirigée par Ryan Coogler a dû repenser l’histoire et réfléchir à qui devrait être en charge de Wakanda. C’est ainsi que ce deuxième film de Panthère noire.

Ce jeudi a vu la première de Panthère noire : Wakanda pour toujours avec laquelle l’univers cinématographique Marvel (MCU) mettre fin à la phase 4. Il convient de noter que cette étape a été la première à avoir des séries dans son arc narratif et a commencé par WandaVision il y a presque deux ans. Parmi les films, le premier à y arriver fut Veuve noirequi n’est pas passé par le cinéma et est allé directement à Disney+.

Dans ce contexte, pas le temps de penser à la fameuse fenêtre de sortie qu’attendent habituellement les studios avant de porter leurs titres sur les plateformes de streaming. diffusion. Habituellement, cela prend 45 à 60 jours dans merveille Oui Disney+ Cela n’a pas été strictement respecté. Les arrivées de productions telles que Éternels, Spider-Man : pas de chemin vers la maison Soit Doctor Strange dans le multivers de la folie ils sont venus avec différentes fenêtres.

Cependant, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas spéculer sur l’arrivée de Panthère noire : Wakanda pour toujours un Disney+. Si l’on tient compte du fait que le lancement n’a eu lieu qu’aujourd’hui (demain, il atteindra le marché nord-américain), la chose logique serait de le voir sur la plate-forme de diffusion seulement entre fin décembre et début janvier, donc Noël pourrait être une date à spéculer. Cependant, si le box-office répond positivement, il est probable que la sortie soit retardée afin que le studio puisse générer plus de revenus grâce à la vente de billets dans les salles.

+Comment le MCU va-t-il continuer au cinéma

Après l’arrivée de Panthère noire : Wakanda pour toujours et la conclusion de la phase 4, nous devrons attendre février pour le calendrier de sortie du MCU. Le premier film à arriver sera Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, qui sera diffusée sur grand écran à la mi-février. Ce sera ensuite au tour de Les Gardiens de la Galaxie Tome 3début mai, et les merveilles le 28 juillet. De plus, nous verrons Mahershala Ali Quoi Lame début novembre, dans une année qui apportera Disney+ Invasion secrète, Chassèrent Oui Loki (Saison 2).

