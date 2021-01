Black Panther: Michael B.Jordan parle de reprendre son rôle

L’une des critiques constantes dans le MCU répond au manque de figures antagonistes fortes dans certains de ses films, car à l’exception de Loki, Thanos ou Hela dans « Thor: Ragnarok», Beaucoup de méchants dans les films ont tendance à passer au second plan.

C’est peut-être pourquoi « Panthère noire«Il a réussi à convaincre le public d’une manière si spéciale. Avec sa direction artistique, son montage et sa bande originale, le film réalisé par Ryan Coogler a présenté un antagoniste mémorable grâce à la performance de Michael B. Jordan comme Killmonger, qui a récemment admis être ouvert à reprendre son rôle dans la franchise.

Lors d’une récente interview, Jordan a partagé quelques mots sur la mort subite de Chadwick Boseman, décédé à l’âge de 43 ans après une bataille de quatre ans contre le cancer du côlon, présentant sa position sur un possible retour à la MCU et reconnaissant à quel point il était difficile de gérer le décès de son compagnon de casting.

«C’est quelque chose de très proche et apprécié dans mon cœur pour de nombreuses raisons évidentes. J’ai eu une année difficile à perdre un proche. Et dans ce que cela signifie pour cette franchise, c’était quelque chose de dévastateur », a commenté l’acteur à Personnes.

Jordan J’aurais travaillé aux côtés Coogler dans les deux premiers opus de Creed, un spin-off de « Rocky ». L’acteur reconnaît que le personnage de Killmonger est celui qu’il aimait jouer et que pendant son travail sur la production de Studios Marvel, tout le monde sur le plateau aurait formé une sorte de famille pendant le tournage.

« Donc, pouvoir être à nouveau dans ce monde est quelque chose qui, je pense, sera toujours sur la table d’une manière ou d’une autre », conclut-il. Kevin Feige, Président de Studios Marvel, Je confirme que personne ne remplacera Boseman dans le rôle de T’Challa et qu’il ne sera pas «relancé» par CGI. Cela a conduit à des théories dans lesquelles les habitants de Wakanda Ils doivent faire face à l’absence de leur roi, à la recherche d’un nouveau chef pour leur nation.

«Beaucoup de bandes dessinées et ce premier film est le monde de Wakanda. C’est un endroit à explorer plus en profondeur avec des personnages et différentes sous-cultures. C’était toujours l’objectif principal de la prochaine histoire », commenterait-il. Feige. Il garantirait également que ce nouvel opus serait chargé d ‘«honorer et respecter» l’héritage de Chadwick dans la saga, louant le travail de Coogler pour son « travail brillant » avec le projet.