Black Panther: le réalisateur de Wakanda Forver dit que Chadwick Boseman n’a jamais pu lire le scénario du film

Panthère noire : Wakanda pour toujours ouvre dans les cinémas la semaine prochaine. Avant la sortie du film, le réalisateur Ryan Coogler a répondu à de nombreuses questions sur le film, sa relation avec le casting et, bien sûr, son travail précédent avec Chadwick Boseman sur l’original Panthère noire. Dans ce qui a été une période émouvante pour tous ceux qui ont participé à l’évolution de ce film, ce niveau d’émotion complètement écrasante est apparu lorsque Coogler a expliqué à quel point Boseman était « trop ​​fatigué » pour même lire le scénario en raison de sa maladie cachée. . Tout en partageant ses souvenirs de ses dernières interactions avec Boseman sur le nouveau podcast Wakanda Forever : The Official Black Panther Podcast, Coogler a déclaré :

« Je viens de terminer [the script]. Ma dernière conversation avec lui a été de l’appeler pour lui demander s’il voulait le lire avant que je reçoive des notes du studio. C’était la dernière fois que nous nous sommes parlé. Il est décédé peut-être quelques semaines après que j’ai fini. Il était fatigué, mon frère. Je pouvais dire qu’il était fatigué. »

Coogler a poursuivi en révélant qu’il avait essayé de joindre Boseman par téléphone pendant plusieurs jours avant de pouvoir lui parler, et à l’époque, bien qu’il soupçonnait que quelque chose n’allait pas, il n’était pas au courant de la bataille contre le cancer de l’acteur. . Il a continué:

« [Boseman] m’a appelé, et je pouvais dire qu’il était allongé pendant que nous parlions. Simone [Boseman’s then-fiancée] était avec lui, et il a expulsé Simone parce qu’il lui a dit qu’il ne voulait pas qu’elle n’entende rien qui pourrait lui causer des ennuis avec une NDA [laughs]. Et elle ne voulait pas le quitter. Donc je pouvais dire que quelque chose se passait. Puis il a dit qu’il ne voulait pas lire [the script] parce qu’il ne voulait pas gêner les notes que le studio pourrait avoir. Alors il a dit qu’il le lirait plus tard, mais j’ai découvert plus tard qu’il était trop fatigué pour lire quoi que ce soit. »





Comment la mort de Chadwick Boseman a-t-elle impacté Black Panther 2 ?

De toute évidence, la perte de n’importe quel acteur peut changer un film, mais perdre la star principale, et celle qui avait apparemment de nombreuses années devant lui, a été une perte tragique pour Marvel Studios et Hollywood en général. Cela a également eu un impact profond sur Ryan Coogler et a entraîné un changement significatif dans le Panthère noire : Wakanda pour toujours scénario. Coogler a expliqué :

« Le changement de ton, je dirai, était moins un changement que dans [casting]. Le ton allait être similaire. [T’Challa] allait pleurer la perte de temps, vous savez, revenir après avoir été parti pendant cinq ans. En tant qu’homme avec tant de responsabilités envers tant de personnes, revenant après une absence forcée de cinq ans, c’est ce à quoi le film s’attaquait. Il pleurait le temps qu’il ne pouvait pas récupérer. Le deuil en était une grande partie. [Namor] a toujours été l’antagoniste. Il y avait bien sûr d’autres personnages que nous avons envisagé d’inclure. Namor a toujours été là. »

Panthère noire : Wakanda pour toujours poursuivra la légende de la Panthère noire le 11 novembre.