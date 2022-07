Black Panther : la bande-annonce de Wakanda Forever IMAX est sortie

Suite à la sortie de la première bande-annonce épique de Panthère noire : Wakanda pour toujours, la version IMAX des images a maintenant été dévoilée, ce qui nous permet à tous d’avoir encore plus de magnificence MCU dans nos globes oculaires. Diffusé via les réseaux sociaux avec l’aimable autorisation de le compte Twitter officiel d’IMAXla bande-annonce IMAX montre la bande-annonce au format 1:90 et offre ainsi une vue plus large de la guerre imminente entre Wakanda et une mystérieuse nation sous-marine.

Tout comme les films Marvel avant lui, Panthère noire : Wakanda pour toujours sera diffusé sur les plus grands écrans possibles dans IMAX, avec cette bande-annonce à ratio élargi taquinant la différence qu’un look plus large fera. Offrant un regard encore meilleur sur les montagnes enneigées, la nation de Wakanda, le monde sous-marin, et toute l’action et les personnages entre les deux, Panthère noire : Wakanda pour toujours continue de ressembler à l’une des meilleures offres du MCU. Quelque chose qui s’est reflété dans les chiffres de visionnage de la bande-annonce.

Depuis sa sortie, la première bande-annonce de Panthère noire : Wakanda pour toujours a amassé 172 millions de vues en 24 heures, ce qui en fait l’une des plus grandes sorties de bandes-annonces de l’histoire du MCU. Le film a depuis été extrêmement populaire sur les réseaux sociaux, avec des rapports indiquant que « Black Panther » a reçu 893 000 mentions.

Panthère noire : Wakanda pour toujours Atterrira dans les salles en novembre

Panthère noire : Wakanda pour toujours

« Dans « Black Panther : Wakanda Forever » de Marvel Studios, la reine Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) et la Dora Milaje (dont Florence Kasumba), combattent pour protéger leur nation des puissances mondiales intervenantes à la suite de la mort du roi T’Challa », le récent synopsis de Panthère noire : Wakanda pour toujours lit. « Alors que les Wakandans s’efforcent d’embrasser leur prochain chapitre, les héros doivent s’unir avec l’aide de War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) et Everett Ross (Martin Freeman) et tracer une nouvelle voie pour le royaume de Wakanda. »

Réalisé par Ryan Coogler et écrit par Coogler et Joe Robert Cole, Panthère noire : Wakanda pour toujours verra de nombreux acteurs revenir pour reprendre leurs rôles de la première sortie nominée aux Oscars. Leititia Wright jouera à nouveau le rôle de Shuri, la princesse de Wakanda qui s’est vu confier un rôle plus important après la mort de Chadwick Boseman. À ses côtés figurent Lupita Nyong’o dans Nakia, Danai Gurira dans Okoye, Winston Duke dans M’Baku, Florence Kasumba dans Ayo, Dominique Thorne dans Riri Williams AKA Ironheart, Michaela Coel dans Aneka, Martin Freeman dans Everett K. Ross et Angela Bassett dans le rôle de Ramonda, la reine mère de Wakanda.

Panthère noire : Wakanda pour toujours marquera également les débuts en MCU du personnage bien-aimé de Marvel Namor le sous-marinier. Joué par Tenoch Huerta, le Panthère noire la suite trouvera le souverain sous-marin en guerre avec Wakanda, l’anti-héros devant jouer un rôle majeur dans l’univers cinématographique Marvel à l’avenir.

Panthère noire : Wakanda pour toujours devrait sortir aux États-Unis le 11 novembre 2022. La suite a maintenant été confirmée comme étant la dernière sortie de la phase 4 du MCU, la phase 5 étant désormais confirmée comme étant composée de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, Gardiens de la Galaxie Vol. 3, Les Merveilles, Blade, Captain America : Nouvel Ordre Mondial, et Coups de foudre.