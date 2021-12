Black Panther : Killmonger n’est pas le méchant selon Michael B. Jordan

in

Tous les films qui composent le Univers cinématographique Marvel ils ont quelque chose de spécial pour lequel ils conquièrent le cœur des fans. Mais il en est un qui est resté dans la mémoire aussi bien du public que des critiques spécialisés qui se sont lassés de le flatter. Il s’agit de Panthère noire, la bande comportant T’Challa personnifié par Chadwick Bossman. Ces derniers jours, une révélation d’un de ses protagonistes a une nouvelle fois mis la fiction parmi les tendances.

C’est que Michael B. Jordan assuré que son caractère, Killmonger, en réalité… Pas le méchant ! Et de nombreux téléspectateurs qui ont apprécié le film, ont soutenu son idée et ont assuré que l’acteur avait raison. Ce n’est pas la première fois que le film devient un sujet de conversation sur les réseaux sociaux : il l’a déjà fait l’année de sa sortie grâce à la manière dont il a abordé le thème de la représentation noire et continue de le faire en raison d’une certaine controverse.

Est-ce que, maintenant, la société de Kevin Feige prépare la suite directe intitulée Panthère noire : Wakanda pour toujours, qui mettra de côté le personnage central pour explorer les liens d’autres personnages comme Nakia (Lupita Nyong), Okoye (Danai Gurira), M’Baku (Winston Duke) et Shuri (Letitia Wright). En ce moment, le tournage est en pause en raison des complications qui tournent autour de la dernière des actrices. Mais en attendant, il convient de se souvenir de la première bande.

Dans ce document, Killmonger, le principal antagoniste de la Black Panther, a été présenté. Et il s’agit du fils du prince N’Jobu, caractère de Sterling K. Brown, qui a été tué aux mains de T’Chaka (Atandwa Kani). De cette façon, le rôle de Jordan tente de venger la mort de son père et de prendre la place qui correspond à Wakanda. En dialogue avec Bleacher Report, l’acteur a assuré : « Mon personnage partageait la même préoccupation pour son peuple que T’Challamais il avait une façon différente de faire les choses”.

De cette façon, il a souligné qu’il ne devait pas être considéré comme le méchant de l’histoire, mais plutôt comme un homme avec de bons objectifs, bien que peut-être pas avec les meilleures méthodes. Beaucoup d’adeptes du MCU ont osé dire que pour cette raison, le même personnage pourrait devenir le héros de la suite ou faire connaître quelque chose qui semblait pour le moment inconnu dans cette franchise qui ne s’étoffe qu’avec de nouveaux succès.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et là vous pourrez vous inscrire pour être au courant de toutes les nouveautés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂