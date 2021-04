Black Panther II Working Title Fuites, alors qu’est-ce que cela signifie?

Annoncé l’année dernière, le MCU Phase 4, Black Panther II, qui marquera le 30e tournage dans la continuité partagée de l’univers cinématographique, a obtenu un titre de travail. Le film, qui vise la sortie en juillet 2022, se prépare pour la production en Géorgie sous le titre provisoire Vacances d’été. Ce n’est pas la première fois que Marvel Studios donne un surnom à l’une de ses entreprises. À l’heure actuelle, la plupart des films de la phase 4 en sont au début ou au milieu de la production. Par exemple, plus tôt, le titre provisoire de Thor: l’amour et le tonnerre a été annoncé pour être The Big Salad, qui était une référence Seinfeld. Seinfeld a été référencé à plusieurs reprises dans les titres de travail de Marvel.

Summer Break est un titre qui n’a actuellement pas beaucoup de sens dans le contexte de la franchise, à moins qu’il ne fasse référence à Summer of George. Ce classique de Seinfeld était déjà utilisé comme titre de travail pour Spider-Man: retour à la maison, mais. le Panthère noire II le titre de l’œuvre peut devenir d’une certaine importance lorsqu’un synopsis de l’intrigue du film est publié.

Les titres de travail sont principalement métaphoriques sur un point clé ou un détail concernant l’intrigue particulière, tout comme Le Batman était pré-intitulé Vengeance. Cependant, parfois, il peut également avoir l’intention d’être humoristique ou lié au film en plaisantant. Comme Thor: l’amour et le tonnerre s’appeler The Big Salad pourrait faire référence au grand nombre de membres de la distribution apparaissant dans le film ou peut-être à la façon dont Thor récupérerait son physique ciselé rempli de «salade», mais ce n’est qu’une hypothèse hilarante basée sur une intrigue secondaire emblématique de Seinfeld.

Panthère noire II être appelé Vacances d’été pourrait simplement être en référence au fait qu’il est tourné pendant l’été, et c’est ce que font les acteurs et l’équipe lors de leur «pause estivale». Comme beaucoup vous diront que travailler sur un film Marvel s’apparente à des vacances. Comme tout le monde veut être impliqué dans le MCU dans une certaine mesure. L’histoire a été secrète en raison des changements majeurs dans la continuité du film depuis le premier film en raison du décès malheureux de l’acteur Chadwick Boseman. Kevin Fiege a annoncé lors de la Disney Investors Day que le rôle de Boseman dans T’Challa ne serait pas refondu, ce qui signifie que nous pourrions voir un nouveau personnage endosser le rôle du roi et protecteur de Wakandan.

Il y a des spéculations selon lesquelles Letitia Wright, qui joue Shuri dans l’univers cinématographique Marvel, prendrait le trône de son frère, étant la prochaine sur la liste, et deviendrait éventuellement la prochaine Panthère noire. Compte tenu de son intelligence et de ses connaissances de génie, Shuri semble capable de devenir le successeur de son frère en tant que reine et protectrice de Wakanda.

Panthère noire II est dirigé par Ryan Coogler dans le fauteuil du réalisateur. Coogler a exprimé son point de vue sur la réalisation de ce film sans Boseman, affirmant que tout en écrivant Panthère noire II a été l’une des tâches les plus difficiles à exécuter pour lui dans toute sa carrière professionnelle. Cependant, il dit que Chadwick aurait certainement souhaité le Panthère noire la franchise et l’héritage du personnage continuent.

Récemment, une pétition de fans a été lancée en faveur de la refonte du rôle de T’Challa, affirmant que le personnage est important parmi les personnalités de la culture pop en action réelle pour représenter les traditions et le patrimoine culturel afro-américains. Mais étant donné que Fiege a déjà annoncé sa décision de ne pas refondre T’Challa et que le film a déjà un titre de travail, attendant de passer par terre, il est peu probable que Coogler et le studio cèdent à cette demande.

Panthère noire II sortira le 8 juillet 2022 et sera l’un des cinq films sur la liste de sortie de Marvel pour l’année prochaine, en plus Docteur Strange dans le multivers de la folie, Thor: l’amour et le tonnerre, Capitaine Marvel 2, Ant-Man et la guêpe, et Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Cette histoire est née sur ComicBook.com.

Sujets: Black Panther 2