Black Panther: Danai Gurira reviendrait dans une nouvelle série Disney +

A partir du moment où Chadwick Boseman est apparu pour la première fois dans le rôle du Prince T’Challa en 2016 avec «Captain America: Civil War», Marvel Studios n’hésiterait pas à lui donner l’opportunité de réaliser son propre film solo avec «Black Panther», le Premier épisode de MCU pour obtenir une nomination aux Oscars pour « Meilleur film ».

Le film réalisé par Ryan Coogler serait un succès complet au box-office international, faisant du roi de Wakanda un véritable phénomène culturel à travers le monde. Un qui donnerait encore plus de poids à la nouvelle du décès de Boseman l’année dernière.

Marvel Studios a pris la décision de ne pas se faire passer pour Boseman, engageant à nouveau Coogler pour écrire et réaliser un film qui rend hommage à l’héritage de l’acteur dans la franchise à travers le film « Black Panther: Wakanda Forever », bien qu’il semble que ce ne sera pas le cas le dernier que nous verrons sur ce royaume mythique d’Afrique.

Proximity Media, une société de production appartenant à Ryan Coogler, a signé un contrat de cinq ans avec Disney pour développer des programmes pour sa plateforme de streaming, le seul projet confirmé à ce jour étant une spin-off centrée sur le royaume de Wakanda, dont jusqu’à trop de détails n’ont pas été révélés pour le moment.

THR a récemment publié un profil détaillé des meilleurs avocats au service des célébrités hollywoodiennes. L’un de ceux mentionnés était Jamie Mandelbaum, qui est distingué comme l’une de ses meilleures offres, une fortement liée à la série Black Panther, concluant un accord pour que l’actrice Danai Gurira reprenne son rôle d’Okoye dans une série Disney + après la suite de « Panthère noire »

Le retour de Gurira n’a pas encore été officiellement confirmé par Marvel Studios ou Disney +. Inutile de dire que l’article précise qu’il s’agit d’un « spin-off sur ses origines », ce qui pourrait indiquer qu’il s’agit d’une production supplémentaire à celle que Coogler a actuellement en développement.

Les Dora Milaje sont une équipe de guerriers qui servent de garde royale à Wakanda, un choix évident pour s’attaquer à l’expansion possible de la franchise, en plus de la forte présence d’Okoye dans le film solo « Black Panther ». De plus, Gurira possède une vaste expérience télévisuelle grâce à son interprétation de Michonne dans la série « The Walking Dead ».