Black Panther 2: Wakanda Forever Logline révèle la guerre d’Atlantis et l’introduction de Namor?

Suite Marvel Panthère noire : Wakanda pour toujours a maintenant commencé le tournage, et avec cette nouvelle a rapidement suivi une ligne de connexion potentielle pour le film. La description de l’intrigue rapportée fournit de nombreux détails, y compris la révélation qu’Atlantis fera ses débuts en MCU et qu’une guerre entre la légendaire ville sous-marine et Wakanda sera au cœur de l’histoire.

« Wakanda et Atlantis sont des civilisations cachées dotées d’une technologie de pointe et de capacités militaristes accrues qui ont décidé de se séparer du reste du monde pour leur propre sécurité et, d’une certaine manière, par peur. Wakanda craignait que leur technologie ne soit maltraitée. Atlantis craignaient que les habitants de la surface viennent profaner la ville mythique comme ils l’ont fait il y a tant d’années. Et pourtant, leurs peurs s’intensifient encore plus lorsque ces deux nations autrefois cachées s’affrontent. Wakanda et Atlantis ont une histoire étonnamment entrelacée. Wakanda est le seul comté au monde ayant accès au vibranium. Cependant, des rumeurs sur son pouvoir se sont répandues dans le monde entier, et le père humain de Namor a été envoyé à la recherche de ce matériau rare en Antarctique… »

Bien que tout cela soit loin, loin d’être confirmé, cela fournirait certainement à la suite très attendue une intrigue digne de son prédécesseur acclamé par la critique et nominé pour un prix. L’introduction d’Atlantis apporterait également un élément rafraîchissant à l’univers cinématographique Marvel, explorant un côté du monde qui n’a pas encore été découvert. Cette rumeur de connexion correspond aux rapports récents qui affirmaient que Narcos : Mexique la star Tenoch Huerta a été choisie pour incarner Atlantean Royal, Namor, dans le suivi, avec Panthère noire : Wakanda pour toujours agissant comme une sorte d’histoire d’origine pour le personnage emblématique.

Tout comme Wakanda, l’Atlantide de Marvel est décrite comme l’une des civilisations les plus avancées de son époque et possède une technologie bien au-delà de celle du monde de la surface. Finalement, l’Atlantide est ravagée par la guerre civile, ainsi que dans un conflit entre la race non humaine de Deviants et The Celestials (qui devraient tous deux être introduits dans Éternels) avant d’être fragmenté par des tremblements de terre et des éruptions volcaniques et de sombrer sous l’océan Atlantique.

Pendant ce temps, Namor est né après que son père humain soit tombé amoureux d’une princesse atlante. Le personnage est souvent décrit comme un anti-héros, changeant d’allégeance en fonction de ce qui est le mieux pour son royaume. Il possède les pouvoirs de super force, de vitesse et d’endurance, ainsi que d’être capable de survivre sous l’eau, et a même le pouvoir de voler grâce à des « ailes » vestigiales sur ses deux chevilles. Inutile de dire qu’il ferait certainement un digne adversaire de Wakanda et de la Black Panther.

Actuellement, très peu de choses ont été officiellement révélées concernant la direction de Panthère noire : Wakanda pour toujours. Après la mort tragique de la star Chadwick Boseman, des rumeurs ont circulé selon lesquelles quelqu’un d’autre serait appelé à assumer le rôle de Black Panther, beaucoup pensant que, tout comme dans les bandes dessinées, Shuri de Letitia Wright sera celui qui le fera.

Une chose que nous savons, c’est que la suite a été remodelée après la mort de Boseman, Lupita Nyong’o ayant récemment donné un aperçu de l’approche du réalisateur Ryan Coogler. « La façon dont il a remodelé le deuxième film est si respectueuse de la perte que nous avons tous vécue en tant que casting et en tant que monde », a-t-elle déclaré. « Donc, cela semble spirituellement et émotionnellement correct de faire cela. »

Si Atlantis et Namor feront leurs débuts dans Panthère noire : Wakanda pour toujours reste à voir, mais cette rumeur de connexion constituerait certainement une aventure MCU passionnante. Cela nous vient de The Disinsider.

