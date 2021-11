Black Panther 2 suspend ses activités après la blessure de Letitia Wright

Zamst Cheville Tendon & Pied Chevillère A2-DX Droite Taille L Noir

Zamst Cheville Tendon & Pied Chevillière A2-DX est une protection pour la cheville recommandée en prévention et/ou en maintien lors d'une activité physique suite à une entorse modérée ou grave. Elle permet donc d'éviter les entorses en prévention, ou bien d'accompagner la reprise après blessure. Grâce à ses coques rigides latérales montées sur rivet, cette chevillère permet un fort maintien et une parfaite stabilisation de la cheville, que ce soit en inversion (entorse externe) ou bien en éversion (entorse interne). La chevillère Zamst est fabriquée dans un matériau compact très aéré. Avec sa coupe anatomique et son grip antiglisse, elle assure un fort maintien latéral (intérieur et extérieur) ainsi qu'une liberté de mouvement maximum. Elle laisse libre les flexions/extensions et permet de garantir la stabilité antérieure, latérale et médiane. Elle assure ainsi des appuis naturels, du confort et de la confiance. Cette chevillère est donc idéale pour la pratique des sports à forte sollicitation articulaire.