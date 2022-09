Black Panther 2 Star Winston Duke dit qu’il aimerait voir un spin-off de M’Baku

Avec les retombées du MCU et diverses mini-séries arrivant chaque année sur Disney +, Duc Winston cherche à entrer dans l’action. L’acteur incarne M’Baku dans l’univers cinématographique Marvel, un personnage introduit pour la première fois dans Panthère noire en 2018. Bien que nous n’ayons pas trop vu de M’Baku (par rapport à d’autres personnages principaux au sein du MCU), son personnage s’est avéré engageant dans ses quelques apparitions.





Bien sûr, M’Baku reviendra pour Panthère noire : Wakanda pour toujours, et il pourrait jouer un rôle plus important après la perte dévastatrice de Chadwick Boseman. Cependant, Winston Duke cherche à être inclus dans un monde où Hawkeye, Scarlet Witch, Loki et Agatha Harkness reçoivent leurs propres émissions Disney +. Lors d’une interview avec Collider après son apparition à l’exposition D23, on a demandé à Duke sur quoi il voudrait qu’un spin-off de M’Baku se concentre si jamais il se concrétisait. Il insiste sur le fait que sa réponse est purement hypothétique mais aime l’idée d’explorer à quoi ressemblerait son personnage dans le monde.

« Dites-le encore, pour que tout le monde puisse l’entendre. Dites-le encore, pour les gens à l’arrière. Les Jabari-Lands sont un espace culturel si riche au sein de Wakanda que ce serait vraiment cool d’explorer cela. Nous parlons purement hypothétique ici. Nous ne faisons que cracher et rêver. Tu rêves avec moi, mon grand ami. J’aime l’idée de ce que serait M’Baku, dans le monde. Ce serait plutôt cool parce qu’il est pas un personnage que nous voyons habituellement explorer. Je pense que son type de code d’honneur serait plutôt cool de le voir interagir avec tant d’autres choses.

Que nous voyions un jour un spin-off de M’Baku est toujours en suspens, car Marvel a déjà introduit une multitude de personnages alors que nous plongeons plus profondément dans la saga Multivers. Cependant, son rôle dans le MCU global devrait continuer tant qu’il ne rencontre pas une disparition malheureuse dans Panthère noire : Wakanda pour toujours.





Panthère noire : Wakanda pour toujours est presque prêt à être publié

Studios Marvel

Panthère noire : Wakanda pour toujours a la lourde tâche de suivre le premier film sans la direction de Chadwick Boseman. Le film tentera sans aucun doute d’honorer son héritage, car une grande partie du film semble s’articuler autour de cela. Le bref synopsis officiel de la suite se lit comme suit: « La nation de Wakanda est opposée aux puissances mondiales intervenantes alors qu’elle pleure la perte de son roi T’Challa. »

Panthère noire : Wakanda pour toujours présente plusieurs visages familiers, dont Martin Freeman, Angela Bassett, Lupita Nyong’o, Letitia Wright et Danai Gurira. Tenoch Huerta devrait rejoindre le casting en tant que Namor, le principal antagoniste du prochain film. Ryan Coogler dirige le projet comme il l’a fait avec Panthère noire et sert d’écrivain aux côtés de Joe Robert Cole. La suite tant attendue du hit de 2018 arrive bientôt dans les salles, avec Panthère noire : Wakanda pour toujours première le 11 novembre.