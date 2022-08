Black Panther 2 Reshoots requis immédiatement après le panneau Comic-Con

Tenoch Huerta fait son chemin dans le MCU avec un personnage que le public a hâte de voir. Namor le sous-marin arrivera avec Panthère noire : Wakanda pour toujours, et Huerta ne pourrait pas être plus enthousiaste à l’idée de jouer le principal antagoniste du film. L’acteur est connu pour son travail précédent dans Narcos : Mexique, La purge éternelleet Mères de Prime Vidéo. La bande-annonce, qui a été publiée aux côtés de leur panel San Diego Comic-Con, a révélé la conception du personnage et son rôle de premier plan dans la suite du hit de 2018, Panthère noire.

Wakanda pour toujours a déjà traversé des périodes de reshoots. Cependant, Huerta a suggéré à W Radio Mexico que le processus est toujours en cours pour les acteurs et l’équipe. utilisateur Twitter @chavernand a fourni des traductions en anglais pour l’interview avec l’acteur de Namor. Dans sa réponse, Huerta décrit les reprises comme l’ajout de « petites pièces manquantes » au film.

« Pour être honnête, ma vie n’a pas tellement changé. Je fais des reprises qui sont comme des petites pièces manquantes, comme une prise de main, un mouvement, un nouveau cadrage. Comme des petites choses à faire à la fin de chaque film, et que parfois il faut les refaire. En fait, ce même jour à la fin de notre présentation au Comic-Con, nous sommes retournés aux studios, pour continuer à travailler, donc je n’ai pas eu ça beaucoup de temps libre. J’ai travaillé tous ces jours, je pense que c’est mon premier jour de congé… en quelque sorte. »

Même si Huerta n’a pas chômé depuis son casting dans le MCU, il est peu probable que l’acteur y renonce pour autre chose. Son rôle dans Panthère noire : Wakanda pour toujours sera son crédit le plus important à ce jour et pourrait propulser l’acteur dans une superstar d’un autre monde.

La Panthère noire Les reprises ne sont pas préoccupantes

Studios Marvel

Malgré plusieurs reprises, il semble que Panthère noire les fans n’ont aucune raison de s’inquiéter sur la base de l’explication du processus par Huerta. Pour autant qu’il le sache, la seule chose qui est refaite, ce sont de petits plans que l’équipe de production veut changer rapidement, et pas n’importe quel remaniement de l’intrigue centrale car le film n’est qu’à trois mois de sa sortie. Huerta dit à W Radio que « tout est en ordre » avec Wakanda pour toujours.





« Donc, tout se passe bien, tout est en ordre. Je me sens vraiment heureux, en paix et satisfait. Je veux dire, finalement, je serai de retour à la maison et toutes les factures seront là, n’est-ce pas ? »

Au contraire, nous ne devrions pas nous attendre à d’autres retards impliquant Panthère noire : Wakanda pour toujours, et sa date de sortie le 11 novembre devrait être gravée dans le marbre. Alors que la première se rapproche de plus en plus, les fans espèrent que l’équipe VFX associée au film a eu le temps de corriger les erreurs de CG, car le traitement des artistes par Marvel a fait l’objet d’un examen minutieux ces derniers temps. Toutes nos questions trouveront une réponse en novembre lorsque Panthère noire : Wakanda pour toujours sorties en salles.