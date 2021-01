‘Black Panther 2’ ne mettra pas en vedette Chadwick Boseman dans CGI

Le président de Studios Marvel, Kevin Feige, a confirmé que la bande, ‘Panthère noire 2’ ne contiendra pas Images CGI de Chadwick Boseman après la mort de l’acteur l’année dernière.

Dans une nouvelle interview pour promouvoir la série très attendue de Disney +, «Wandavision», Feige a réitéré que le personnage joué par Boseman sur la bande, T’Challa, Je n’aurais pas d’autre acteur.







« Beaucoup de bandes dessinées et la première cassette est le monde de Wakanda … C’est un endroit avec beaucoup à explorer, avec des personnages et des sous-cultures différentes. Cela a toujours été et au départ l’objectif principal de l’histoire suivante … nous n’aurons pas Chadwick avec CGI et nous ne mettrons pas un autre acteur comme T’Challa»A commenté Feige.

Le président de Studios Marvel Il a également expliqué comment le film «honorerait et respecterait» l’héritage de Chadwick, en plus de louer Ryan Coogler pour son travail sur la bande.







D’autre part, la production de ‘Panthère noire 2’ doit commencer à la fin de 2021.