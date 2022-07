Black Panther 2 Merch révèle un changement majeur pour Namor et Atlantis

Marchandise officielle de Marvel Panthère noire : Wakanda pour toujours a révélé un changement majeur qui sera apporté à Namor et Atlantis lorsque le personnage fera ses débuts en MCU. Grâce à un chiffre officiel lié et à Hasbro, il a maintenant été révélé que Namor ne dirigera pas Atlantis dans le Panthère noire suite, et sera à la place le roi de Talocan – Marvel supprimant apparemment entièrement Atlantis.

« Souverain de Talocan, une ancienne civilisation cachée dans les profondeurs de l’océan, Namor ne reculera devant rien pour protéger son peuple. »

Donc, il semble qu’Atlantis ne soit plus, avec l’action en direct Namor régnant à la place sur l’ancienne civilisation sous-marine Talocan. Ce changement majeur a sûrement été apporté pour éloigner Namor d’Aquaman de DC, qui est également le roi de l’Atlantide, Talocan se penchant davantage sur l’iconographie aztèque dans laquelle Namor de l’univers cinématographique Marvel sera drapé.

La civilisation Talocan est probablement dérivée de Tlālōcān, une terre décrite dans plusieurs codex aztèques comme un paradis, gouvernée par la divinité de la pluie Tlāloc et son épouse Chalchiuhtlicue, une divinité aztèque de l’eau, des rivières, des mers, des ruisseaux et des tempêtes. Nous savons depuis un certain temps que Namor posséderait une saveur aztèque, et il semble que le personnage sera en fait représenté comme faisant partie de la mythologie aztèque, lui et Namora représentant sans aucun doute les dieux du mythe aztèque.

Tenoch Huerta incarnera Namor dans Panthère noire : Wakanda pour toujours

Après des mois et des mois de rumeurs, il a maintenant été confirmé que l’acteur mexicain Tenoch Huerta incarnera Namor le sous-marinier dans Panthère noire : Wakanda pour toujours. La première bande-annonce a révélé le personnage dans toute sa splendeur, Namor ressemblant beaucoup à la version de l’âge d’argent du roi sous-marin, arborant des troncs verts, des oreilles pointues et des chevilles ailées. Huerta sera rejoint par Mabel Cadena en tant que Namora.

Huerta a maintenant rompu son silence en rejoignant le MCU, révélant à quoi cela ressemblait lorsqu’il a enfilé son costume de super-héros pour la première fois. « C’est incroyable », a commencé l’acteur. « Je veux dire que tout le monde fait semblant d’être un super-héros ou de faire partie de films ou autre, et puis vous en faites partie. Vous êtes le super-héros, et puis vous portez le costume. C’est votre peau, ta voix, ton cerveau, ton talent, ton histoire. C’est écrasant. »

Panthère noire : Wakanda pour toujours sera centré sur la reine Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) et la Dora Milaje (dont Florence Kasumba) alors qu’ils se battent pour protéger leur nation des puissances mondiales intervenantes dans à la suite de la mort du roi T’Challa. Alors que les Wakandans s’efforcent d’embrasser leur prochain chapitre, les héros doivent s’unir avec l’aide de War Dog Nakia (Lupita Nyong’o) et Everett Ross (Martin Freeman) et tracer une nouvelle voie pour le royaume de Wakanda.

Réalisé par Ryan Coogler, Panthère noire : Wakanda pour toujours étoiles Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Winston Duke, Florence Kasumba, Dominique Thorne, Michaela Coel, Tenoch Huerta, Martin Freeman et Angela Bassett.

Panthère noire : Wakanda pour toujours devrait sortir aux États-Unis le 11 novembre 2022 et a maintenant été révélé comme le dernier volet de la phase 4 du MCU.