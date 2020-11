Black Panther 2: Marvel ne «  ressuscitera  » pas numériquement Chadwick Boseman

Victoria Alonso, vice-présidente exécutive, estime que le roi de Wakanda est non seulement mort dans la vraie vie, mais aussi dans la fiction

Cela fait quelques mois depuis la triste mort de Chadwick Boseman, l’une des plus grandes stars de l’univers cinématographique Marvel, décédée à 42 ans en raison d’un cancer que personne ne savait qu’il avait. Depuis lors, ce que Marvel fera face à « Panthère noire 2 », et cela a été l’une des questions auxquelles il a été soumis Victoria Alonso, vice-président exécutif de la société.

L’Argentine a répondu au milieu Clairon à l’une des questions sur la suite déjà datée, dans laquelle le journaliste a demandé si le studio avait envisagé l’idée d’utiliser un double numérique de l’acteur. Face à cette idée, l’exécutif a été très clair: « Non ». C’est une technique qui a déjà été utilisée dans le cinéma plus récent, par exemple dans Star Wars avec Carrie Fisher, mais il semble que ce ne sera pas le cas pour la deuxième partie du héros de Wakanda.

« Il n’y a qu’un seul Chadwick, et il n’est plus avec nous. Notre roi est mort dans la vraie vie, pas seulement dans la fiction, nous sommes donc toujours à la recherche de ce que nous allons faire de l’histoire et ainsi honorer ce moment douloureux, inattendu et terrible. Non seulement Chadwick était une personne formidable, mais ce qu’il a fait sur grand écran nous a valorisés en tant qu’entreprise. « Victoria Alonso a avoué.

Donc, pour l’instant, nous devrons attendre de connaître les plans de Marvel pour «Panthère noire 2». En tant que dernier adieu à Chadwick Boseman, Netflix sera bientôt présenté « La mère du blues », le dernier film sur lequel l’acteur a travaillé avant de mourir.

