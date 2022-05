Black Panther 2 Leak révèle un premier regard sur Namor le sous-marin

La dernière fuite de Marvel a potentiellement révélé notre premier regard, bien que quelque peu flou, sur l’introduction du personnage bien-aimé Namor. Un personnage qui devrait faire ses débuts tant attendus dans la prochaine suite du MCU Panthère noire : Wakanda pour toujours. Révélée avec l’aimable autorisation de The Direct (et ensuite partagée sur les réseaux sociaux), l’image offre un aperçu de ce à quoi ressemblera le personnage en live-action.

Alors que le flou tient les détails à distance, il est clair que le Namor de Panthère noire : Wakanda pour toujours s’inspirera principalement des pages de Marvel Comics et du look classique des années 1960. Portant un short vert aux côtés d’un assortiment d’accessoires dorés, l’image taquine une représentation étonnamment précise du costume plus traditionnel de Namor, avec des formes floues attachées à ses pieds, suggérant même que ses ailes de cheville resteront intactes.

FILM VIDÉO DU JOUR

Un fan talentueux a même pris l’image et créé un aperçu plus clair de ce à quoi Namor pourrait ressembler lorsque le Panthère noire la suite sortira en salles plus tard cette année.

L’origine de Namor sera familière aux fans de bandes dessinées, le personnage étant né après que son père humain soit tombé amoureux d’une princesse atlante. Namor, également connu sous le nom de sous-marin, est souvent décrit comme un anti-héros, changeant d’allégeance en fonction de ce qui convient le mieux à son royaume sous-marin. Il possède les pouvoirs de super-force, de vitesse et d’endurance, ainsi que la capacité de survivre sous l’eau, et a même le pouvoir de voler grâce à des « ailes » résiduelles sur ses deux chevilles. Bien que cela ne soit pas encore confirmé, il est fortement suspecté que Narcos : Mexique et La purge éternelle la star Tenoch Huerta a été choisie pour Namor pour Panthère noire : Wakanda pour toujours.

En regardant l’art conceptuel divulgué, l’armure dorée de Namor semble être de conception maya ou aztèque, ajoutant encore plus de carburant aux rumeurs selon lesquelles le personnage subira des changements d’origine lors du passage des pages de Marvel Comics au grand écran.

Namor était presque dans Doctor Strange et le multivers de la folie‘ Les Illuminati

Namor est un acteur majeur de Marvel dans la bande dessinée et a toujours été traditionnellement membre du groupe de réflexion sur les super-héros The Illuminati, qui a récemment fait ses débuts dans Doctor Strange et le multivers de la folie. Selon Doctor Strange et le multivers de la folie l’écrivain Michael Waldron, cela allait être le cas lors de la récente sortie de Marvel. Mais Marvel Studios avait d’autres projets.

« [We] a parlé de lui, car il est certainement un membre original des Illuminati « , a déclaré Waldron. » Mais je pense que Marvel a d’autres projets pour lui dans le MCU. Et donc, il n’a pas fait son chemin dans ce film en particulier. » Compte tenu du sort des Illuminati, cela ne devrait pas être trop surprenant.

Réalisé par Ryan Coogler, qui a co-écrit le scénario avec Joe Robert Cole, Panthère noire : Wakanda pour toujours étoiles Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Angela Bassett et Dominique Thorne. Alors que les détails de l’intrigue restent étroitement secrets, on s’attend à ce que la suite trouve Wakanda en guerre avec Atlantis.

Panthère noire : Wakanda pour toujours devrait sortir aux États-Unis le 11 novembre 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU.