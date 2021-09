Black Panther 2 Leak apporte un nouvel intérêt romantique à Wakanda de Marvel Comics

Une nouvelle fuite a fait surface pour le pays fictif de Wakanda, et c’est une bonne fuite. Pendant la production du film Panthère noire : Wakanda pour toujourscommencé en juin, nous savons très peu de choses sur l’intrigue elle-même. Ce que nous savons de l’intrigue est en effet rare, mais le futur Ironheart, Riri Williams devrait être impliqué dans les événements de Wakanda pour toujours. De plus, une nouvelle fuite, gracieuseté de Le multivers de Murphy, indique que le célèbre capitaine de Dora Milaje, Aneka, rejoindra le mix.

Nous avons su que Michaela Coel de Je peux te détruirela célébrité est liée à Wakanda pour toujoursdepuis un moment maintenant, mais son implication était secrète. Maintenant, si l’on en croit la fuite, nous avons potentiellement notre réponse. Alors qui est Aneka ?

En lisant cela à première vue, Aneka ne saute pas de la page des noms Marvel comme les X-Men, Fantastic 4, Iron Man, Captain America, etc., mais elle est incroyablement importante pour l’histoire de Black Panther elle-même. Elle a conduit la Dora Milaje à se battre contre les forces de plusieurs ennemis tels que Namor, le roi de l’Atlantide, la traîtresse Nakia, qui s’est retournée contre Wakanda (spoiler possible), et même contre les forces de The Mad Titan lui-même, Thanos. Au fond, Aneka est une guerrière, une fière Wakandan passionnée par son pays, ainsi que son devoir royal qui palpite dans ses veines. Tout ce que nous avons appris lors de nos rencontres avec Okaye, Aneka ne sera pas différent. Ce même sang de but et de loyauté traverse également son être.

La mort tragique et prématurée de Chadwick Boseman a plongé Marvel dans un tourbillon. Alors que nous attendons les prochains titres Spider-Man : No Way Home, Doctor Strange dans le multivers de la folie et Ant-Man 3 : Quantamaniapour tous mettre en vedette le nouveau multivers provoqué par les événements de Loki, il n’est pas prévu que Panthère noire : Wakanda pour toujourstraitera de ces événements, au moins principalement. La mort de Boseman amènera probablement la nation de Wakanda à essayer de comprendre une série d’événements tragiques pour elle-même et, en plus de pleurer son roi perdu, à régler des affaires internes telles que qui seront le prochain roi et Black Panther. Compte tenu des circonstances auxquelles Wakanda est maintenant confronté, il n’est pas surprenant que Marvel incorpore davantage de personnages qui possèdent un amour si fort pour Wakanda alors que la nation règle ces affaires.

Alors que nous avons encore du temps jusqu’à Panthère noire : Wakanda pour toujours sort en salles, l’ajout éventuel de Aneka nettoie un peu la palette informationnelle. Son ajout indique également une parcelle un peu plus proche de la maison également. Michaela Coel rejoindra les acteurs de retour Letitia Wright, Danai Gurira, Winston Duke, Lupita Nyong’o, Martin Freeman et plus encore. Elle rejoint également le nouveau venu Tenoch Huerta, qui jouerait le rôle de Namor susmentionné. Évidemment, nous ne savons pas complètement à quoi ressemblera son inclusion, mais comme les Atlantes et les Wakandans ont tendance à se prendre la tête, vous pouvez parier que cela apportera un aspect conflictuel au film.

