Black Panther 2 fait face aux problèmes, voici une mise à jour

K&F CONCEPT Filtres a mise au point douce Filtres de diffusion Black Mist 1/4 etanche resistant aux rayures pour objectif d'appareil photo reflex

Caract¨¦ristiques: Black mist 1/4, rendant l'image dynamique plus douce et plus belle. Adopte la technologie de couche de rev¨ºtement nanom¨¦trique, imperm¨¦able, r¨¦sistante aux rayures et ¨¤ l'huile. Rev¨ºtement de film vert multicouche double face, 84% de transmission ¨¦lev¨¦e et faible r¨¦flectivit¨¦. Cadre en alliage d'aluminium antid¨¦rapant CNC, durable et difficile ¨¤ d¨¦former. Livr¨¦ avec une bo?te en plastique pour un rangement et un transport pratiques. Caract¨¦ristiques: Mat¨¦riel: alliage d'aluminium + verre optique Diam¨¨tre du filtre: 55 mm / 58 mm / 62 mm / 67 mm / 72 mm / 77 mm / 82 mm (en option) Noter: Veuillez v¨¦rifier la taille du filetage de l'objectif de votre appareil photo avant de commander. Liste des paquets: 1 * filtre