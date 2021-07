Black Panther 2: distribution, bande-annonce et toutes les informations sur le film

– Publicité –



Le film très attendu de Marvel a confié à Michaela Coel un rôle non précisé. Black Panther Wakanda pour toujours. Ce film sera la suite de l’original. Panthère noire Le film a reçu une ovation retentissante de la part des critiques et des fans pour sa représentation de la culture et de la diaspora africaines. Wakanda pour toujours est actuellement en production. Ryan Coogler revient au film et à la plupart des acteurs du film original. Chadwick Boseman, la Black Panther, est décédé tragiquement l’année dernière.

L’énorme succès du premier film a fait de la Panthère noire et de toutes les images associées au Wakanda une culture populaire. Le salut wakandais du wakandais aux bras croisés est devenu un geste standard. De nombreux fans l’imitent pour montrer leur amour pour le film et ce que le mouvement signifie pour les communautés noires et africaines de la diaspora. T’Challa lui-même est devenu synonyme de Chadwick Boseman, dont le décès inattendu a dévasté les fans et a naturellement conduit à la onzième heure réécritures du scénario du film – même bien dans la photographie principale. Malgré ces difficultés, l’actualité du film continue de prendre de l’ampleur alors que Wakanda pour toujours la production avance.

Michaela Coel, une actrice, a été choisie comme Panthère noire suivre. Coel aurait « rejoint le réalisateur Ryan Coogler dans les studios Pinewood d’Atlanta », où la production a commencé le mois dernier.

La série dramatique de Coel HBO Max I May Destroy You a tiré le meilleur parti de son nom. Coel n’était pas seulement l’acteur dans le rôle principal, mais il a également écrit, réalisé et produit. Je peux te détruire a été un énorme succès auprès des critiques. Coel a reçu quatre nominations aux Primetime Emmy. Les fans de films à succès aux yeux d’aigle connaissent peut-être son court rôle d’officier de la Résistance sans nom dans Star Wars: The Last Jedi.

Le rôle exact de Coel dans le projet est inconnu, mais son implication dans Wakanda Toujours Le film a de nombreuses possibilités passionnantes. Dans son portrait dévastateur mais nuancé d’Arabella, je peux te détruire Elle montre à quel point elle peut être émotive – quelque chose Wakanda pour toujours D’après Kévin Feige, responsable marketing de Marvel, a qualifié le film de « extrêmement chargé d’émotion. « Presque exactement un an avant la sortie de Black Panther Wakanda, toujours fans devront attendre plus longtemps jusqu’à ce qu’ils sachent qui Coel jouera.