Black Panther 2 commencera le tournage en juillet et signera l’un de ses méchants

Tenoch Huerta jouera l’un des antagonistes d’un film qui n’a pas de substitut à Chadwick Boseman

La mort de Chadwick Boseman a pris l’équipe de Marvel Studios au dépourvu: malgré le fait que l’acteur qui a donné vie à Panthère noire avait un cancer du côlon Pendant près de cinq ans, peu de gens étaient au courant de son état, encore moins de la détérioration de sa santé ces derniers mois. L’interprète a travaillé jusqu’à ce qu’il le puisse, et donc dans l’univers cinématographique Marvel, il n’y avait pas de substitut pensé pour lui. Comment cela se fera-t-il alors Panthère noire 2? Ryan Coogler, réalisateur de la première partie, en a déjà une idée, puisqu’il confirme Le Hollywood Reporter, il y a déjà une date de tournage.

Les caméras continueront à Atlanta en juillet prochain, ville devenue un habitué Studios Marvel, car nombre de ses derniers films y ont été enregistrés. La durée du tournage n’est pas connue, mais il est possible qu’elle dure jusqu’à la fin de l’année. Ça oui, on ne sait pas qui jouera Black Panther: il est probable qu’un successeur déjà connu dans la franchise sera utilisé pour recueillir le témoin du super-héros, mais ce détail n’a pas encore été confirmé.

Tenoch Huerta jouera l’un des méchants de Black Panther 2

Ce qui a été confirmé, c’est qui donnera vie à l’un des méchants de la suite: l’acteur mexicain Tenoch Huerta a été réservé pour Panthère noire 2et partagez l’écran avec Lupita Nyong’o, Winston Duke, Angela Bassett et Letitia Wright, tous acteurs et actrices de la première partie qui se répètent dans leurs rôles. Tenoch Huerta a participé à Narcos, Spectre et Los 33: une histoire d’espoir, c’est pourquoi il a derrière lui une grande carrière dans les projets audiovisuels.

