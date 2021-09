Black Panther 2 : Angela Bassett parle de tourner sans Boseman

La première de « Black Panther » en 2018 a présenté un moment très important pour l’équipe de Marvel Studios car il s’agissait du premier film MCU à être considéré aux Oscars dans la catégorie « Meilleur film », c’est pourquoi le développement de sa suite a été immédiat. , bien qu’il soit confronté à un inconvénient auquel aucun des membres de la distribution ne s’attendrait.

En août 2020, à l’âge de 43 ans, l’acteur Chadwick Boseman, chargé de jouer le prince T’Challa, le personnage principal du film, est décédé après avoir mené une bataille silencieuse contre le cancer du côlon pendant quatre ans, dont seuls sa famille et Kevin Feige, président de Marvel Studios, le savait.

« Black Panther: Wakanda Forever » est le titre que recevra cette suite, qui servira d’hommage posthume à Boseman dans le MCU avec une histoire dans laquelle le rôle de T’Challa ne sera pas repris par un autre acteur ou interprété via CGI , il est donc supposé que son histoire montrera les habitants de Wakanda face à l’absence de leur roi.

Le tournage du film s’étant déroulé à Atlanta depuis quelques mois, Angela Bassett, chargée de jouer la reine Ramonda, la mère de T’Challa, a fait part de ses impressions en l’absence de Boseman sur le tournage.

« Tout le monde a ressenti, la première semaine de tournage, la présence de Chadwick et ils l’ont amené sur le trône », a déclaré Bassett lors d’une conversation avec The Guardian. «Mais nous nous sommes tous réunis et lui avons rendu hommage avant de commencer, ce qui était merveilleux. Nous partageons tous de beaux mots à son sujet et exprimons à quel point nous nous soucions de nous et comment il nous a façonnés et inspirés ».

Le réalisateur et scénariste Ryan Coogler a révélé que la restructuration du scénario du film pour tenir compte du décès de Boseman avait été l’une des choses les plus difficiles de sa vie professionnelle. « Black Panther: Wakanda Forever » a actuellement une date de sortie prévue pour le 8 juillet 2022.