Black Panther 2 a été écrit à l’origine comme une histoire père-fils

Nous ne saurons jamais avec certitude ce que cela aurait été de voir Chadwick Boseman revenir en tant que T’Challa dans Panthère noire 2, mais quelques nouveaux détails sur le script original de la suite ont mis en lumière ce à quoi les fans auraient pu s’attendre. Avant le décès soudain de Boseman en 2020, Ryan Coogler avait écrit un scénario mettant en vedette Boseman dans le rôle principal de T’Challa. Malheureusement, Boseman est décédé avant d’avoir eu la chance de le lire, et le scénario a été lancé pour qu’une nouvelle histoire puisse être écrite autour de l’absence de T’Challa.





Dans une nouvelle interview avec le New York Times, cependant, Coogler a ouvert un peu plus sur le scénario original. Il explique comment la suite aurait reconnu le Blip avec le retour de T’Challa après une absence de 5 ans, moment auquel il rencontrerait son fils pour la première fois. Une grande partie du film se serait concentrée sur la coparentalité de T’Challa et sur la construction d’une relation avec son fils, servant un peu d’histoire père-fils qui avait un ton complètement différent de Panthère noire : Wakanda pour toujours. Comme dit Coogler :

« Qu’allons-nous faire à propos du Blip ? C’était le défi. Cela ne ressemblait absolument pas à ce que nous avions fait. Cela allait être une histoire père-fils du point de vue d’un père, car le premier film avait été un père. -son histoire du point de vue des fils. Dans le scénario, T’Challa était un père qui avait eu cette absence forcée de cinq ans de la vie de son fils. La première scène était une séquence animée. Vous entendez Nakia (Lupita Nyong’ o) parler à [the couple’s child] Toussaint. Elle dit : « Dis-moi ce que tu sais de ton père. Vous vous rendez compte qu’il ne sait pas que son père était le Black Panther. Il ne l’a jamais rencontré et Nakia s’est remariée avec un Haïtien. Ensuite, on passe à la réalité et c’est le soir où tout le monde revient du Blip. Vous voyez T’Challa rencontrer le gamin pour la première fois. »





Black Panther 2 aurait eu T’Challa et son fils pour sauver le monde

Coogler poursuit en ajoutant que l’intrigue de la suite aurait essentiellement suivi T’Challa et son fils dans un voyage ensemble pour sauver le monde après avoir été menacés alors qu’ils passaient du temps ensemble dans le désert. Bien que l’on ne sache pas comment l’autre personnage de retour aurait joué dans cette intrigue, Coogler souligne à quel point la relation père-fils était au cœur de la version non réalisée de la suite.

« Cela avance de trois ans et il est essentiellement coparentalité. Nous avons eu des scènes folles là-dedans pour Chad, mec. Notre nom de code pour le film était Summer Break, et le film parlait d’un été que l’enfant passe avec son père. Pour son huitième anniversaire, ils font un rituel où ils sortent dans la brousse et doivent vivre de la terre. Mais quelque chose se passe et T’Challa doit aller sauver le monde avec son fils sur sa hanche. C’était le film.

Comme nous le savons maintenant, Panthère noire : Wakanda pour toujours reconnaît la mort de Boseman en expliquant que T’Challa était décédé après les événements du premier film. Dans la suite, les dirigeants de Wakanda continuent, se battant pour protéger leur nation tout en honorant T’Challa. Il présentait de nombreuses stars de retour du film original, telles que Lupita Nyong’o, Letitia Wright, Angela Bassett, Danai Gurira, Winston Duke, etc.