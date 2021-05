Black Panther 2 a des rythmes très étranges selon la star Martin Freeman

Panthère noire: Wakanda pour toujours Star Martin Freeman a discuté de son rôle dans la suite à venir, et il espère qu’ils pourront rendre justice à l’héritage de Chadwick Boseman. Boseman, qui jouait T’Challa, alias Black Panther, dans l’univers cinématographique Marvel est décédé l’année dernière. L’acteur luttait contre le cancer du côlon, quelque chose que peu de gens savaient. Son décès a été un choc et il n’y a tout simplement pas moyen de le remplacer. Mais Marvel va de l’avant avec une suite et Freeman reprend son rôle d’Everett K. Ross. Cependant, Freeman admet que certains des battements de l’histoire de la suite à venir sont « très étranges ».

Martin Freeman est récemment apparu en tant qu’invité sur The Late Late Show avec James Corden. Naturellement, le sujet de Panthère noire 2 est venu. Freeman ne pouvait pas plonger dans les détails, mais il a expliqué comment cela s’était passé à la suite du décès de Chadwick Boseman et leur espoir d’honorer l’acteur décédé. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« C’est une chose très étrange. Quand Chadwick est décédé l’année dernière, après le choc initial de ça, c’était une chose épouvantable à découvrir, la chose suivante était, ‘Eh bien, je suppose que ce film ne peut pas arriver.’ Marvel est venu nous voir assez peu de temps après et a dit: « Écoutez, c’est évidemment une chose terrible, mais nous allons continuer. » C’était le plan d’il y a quelque temps. De toute évidence, l’espoir est que nous rendions justice au premier film et que nous rendions justice à l’héritage de Chadwick et que nous ferions, espérons-le, un autre bon film. «

Marvel a fermement déclaré qu’ils ne remanieraient pas le rôle de T’Challa. Au contraire, quelqu’un d’autre est sur le point de reprendre le flambeau. Bien qu’il n’ait pas encore été révélé qui ce sera. S’exprimant plus loin, Martin Freeman a déclaré qu’il espérait que « les gens vont se régaler ». Bien qu’il ait ajouté: « Nous ne l’avons pas encore fait, qui sait, nous pourrions le rendre horrible, mais j’espère que nous ne le ferons pas, » En ce qui concerne le retour de Ross, Freeman avait ceci à dire à propos de sa récente conversation avec directeur de retour Ryan Coogler.

« J’ai eu un appel Zoom avec Ryan Coogler, le réalisateur et co-scénariste il y a environ sept ou huit semaines, je suppose. Il m’a en quelque sorte méticuleusement présenté tous les rythmes de mon personnage dans le film. Il m’a fait découvrir le film, mais incorporant les rythmes de mon personnage. Certains d’entre eux étaient très étranges, et je pense qu’il pouvait voir à partir de la réaction sur mon visage à certaines des choses qu’il disait [laughs]. Il a continué en quelque sorte à s’arrêter, et il a continué, ‘Reste avec moi, mais ça va marcher.’ «

Les détails de l’intrigue pour la suite restent en grande partie secrets pour le moment. Marvel Studios a récemment révélé un bref synopsis, qui promet que nous explorerons davantage le monde de Wakanda et les personnages introduits dans le premier film. Pour l’instant, on ne sait toujours pas qui sera le principal méchant. Bien que des rumeurs aient indiqué que Namor faisait ses débuts au MCU.

Le tournage devrait commencer cet été, nous pourrions donc en apprendre plus dans les mois à venir. Panthère noire: Wakanda pour toujours est actuellement prévu pour sortir en salles le 8 juillet 2022. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. Vous pouvez consulter le clip d’interview complet de la chaîne YouTube The Late Late Show.

