Black Ops Cold War – LE TEST

Une guerre froide pas comme les autres

Il y a quelques jours, la dix-septième tranche de Call of Duty, Black Ops Guerre froide. Le nouveau titre Activision, développé cette fois par Treyarch et Raven Software (après qu’Infinity Ward a repris le redémarrer de Moderne Guerre) cette fois nous amène à la véritable histoire que la guerre froide a laissée dans le monde; à une bataille rangée et stratégique où les États-Unis et l’Union soviétique ont mesuré leurs forces en fonction de la poudre à canon, des menaces et des pactes internationaux.

Peut-être en raison d’une telle approche historique, il vaut la peine de commencer par parler du mode Campagne de la proposition, qui a une durée un peu brève, d’environ six heures, car l’entreprise nous est habituée. Cependant, que sa durée n’entraîne pas la moindre confusion sur sa qualité, comme nous avons une excellente nouvelle à souligner. Le premier réside dans sa rejouabilité exponentielle: nous devrons jouer à ce mode plusieurs fois si nous voulons profiter de tout ce qu’il nous offre, car maintenant nous pouvons prendre des décisions à des moments clés du jeu qui détermineront le cours de l’histoire. Cette mécanique, peu caractéristique de la franchise, a réussi à offrir au joueur une nouvelle façon d’aborder l’aventure, en s’éloignant de la linéarité d’antan et en offrant de nouvelles incitations non seulement pour revivre l’histoire, mais pour en profiter même après l’ont vu dans des vidéos ou streamings, quelque chose dont nous sommes sûrs que vous avez pensé depuis Treyarch. Cette nouveauté, il faut le noter, s’accompagne de la possibilité de modifier notre personnage comme nous l’avons fait dans des campagnes comme celle de Opérations noires III, nous permettant de sélectionner votre nom, votre teint, votre sexe et votre profil psychologique.

Cette soif de sang neuf s’étend également à ses missions secondaires d’espionnage, qui s’éloignent des missions de remplissage typiques qui n’ont aucun sens pour nous obliger à collectez des indices et résolvez des énigmes qui révéleront les suspects à éliminer pendant la mission. Ces tâches sont particulièrement pertinentes dans des missions comme celle du siège du KGB à Moscou, où les mécanismes d’infiltration et de navigation favorisent la rejouabilité et augmentent considérablement la sensation d’immersion, s’intégrant parfaitement au reste du conglomérat qui offre l’expérience. Appel du devoir.

Enfin, il convient de noter qu’au début de chaque mission, nous pouvons retour au refuge de la CIA au début de chaque mission, où nous trouverons des secrets qui nous donneront des bonus, un ordinateur pour jouer à des aventures textuelles et une arcade avec les arcades classiques d’Activision. Sans aucun doute, une façon amusante et différente de se déconnecter des fusillades frénétiques qui caractérisent toujours les histoires de Treyarch pleines de rebondissements.

Tellement liés à l’entreprise sont les Retournement de situation comme le spectacle audiovisuel, et au grand soulagement de tous les fans, il est toujours présent à la fois visuellement et sonore: Guerre froide accueille Scénarios parfaitement recréés, affichés à travers des dizaines de séquences cinématiques qui brouillent encore plus la frontière entre le monde du cinéma et des jeux vidéo. Concernant l’aspect sonore, je suis de ceux qui pensent que ces jeux doivent être appréciés avec de bons casques qui vous isolent et vous emmènent sur le champ de bataille: Les chansons des années 80, les plans et les pas sonnent parfaitement Et si vous les traitez comme ils le méritent, ils vous feront sûrement vivre l’aventure comme si vous étiez à l’intérieur de la guerre froide.

Un multijoueur très convivial avec de nouveaux joueurs

Comme d’habitude depuis quelques années, le mode multijoueur de Guerre froide se divise en deux aspects bien différenciés: les classiques 6v6 et le mode massif jusqu’à 40 joueurs, qui sont divisés en équipes de 4 (à ne pas confondre avec le bataille royale Warzone, dont nous parlerons plus tard). Ces équipes devraient désormais pouvoir se remplir plus rapidement, et il a été introduit jeu croisé entre les générations, afin que nous puissions profiter de ce mode avec n’importe quel ami quelle que soit la plate-forme dont il dispose (il n’y a pas à craindre pour les joueurs PC, car l’expérience est prise en charge pour être équilibrée, en compensant le clavier et la souris avec de petites aides de pointage) . je dis devrait, bien sûr, parce qu’en pratique ce n’est pas nécessairement le cas, et c’est que l’inclusion de la polémique matchmaking basé sur les compétences Cela rend les attentes un peu plus abondantes qu’elles ne le devraient. Il n’y a pas de SSD ici.

Cette inclusion, qui est en vigueur malgré les indications précédentes de Treyarch et les promesses qui indiquaient le contraire, rend le multijoueur plus axé sur le nouveau public que sur les joueurs vétérans, ainsi que des faits tels que le les stries ne sont plus réinitialisées à la mortC’est une façon d’inciter les joueurs moins talentueux qui comptent plus sur la défense ou la prise de drapeaux que sur le passage direct dans le feu croisé.

Quelque chose qui est posé comme un point résolument positif est la connexion permanente entre le mode campagne, Des morts-vivants, Warzone et multijoueur, puisque le progrès produit s’étend à tout le conglomérat: pour des raisons pratiques, si nous avons une arme améliorée, nous pouvons en profiter de quelque manière que ce soit. Quant aux modes de jeu multijoueurs, seuls Je soulignerai l’incorporation d’un nouveau mode de jeu, VIP Escort, où l’équipe doit proposer une stratégie pour escorter le joueur VIP jusqu’au point d’extraction. Ce mode est qu’il n’a pas réapparaître, donc si nous mourons, nous devrons voir le tour de la caméra d’un collègue.

Le retour d’une expérience mythique

Le meilleur est toujours laissé pour la fin, et c’est l’un des plus engouement a créé dans ce nouveau Appel du devoir est la route Des morts-vivants. Dans cet aspect, nous revenons pour profiter de la manière classique que le fan fidèle aime tant, maintenant vitaminé, nous permettant de nous battre vagues et vagues de des morts-vivants qui s’entremêlera avec différents délais, œufs de Pâques et des archives qu’il faudra fouiller sur la carte pour découvrir l’histoire qui se cache entre des messages cryptiques et des scènes baignées de récit environnemental. Une modalité où le travail d’équipe est à nouveau un facteur déterminant, et qui, surtout en groupe, accueille une tension permanente en nous montrant comment nos compagnons tombent alors qu’une grande horde de morts-vivants nous poursuit sans retenue.

Le premier chapitre de cette manière est Die Maschine, qui nous emmène dans un bunker de la Seconde Guerre mondiale rempli de zombies nazis. Une nouveauté dans ce mode est que nous pouvons demander une extraction à partir du round 10, ce qui nous permettra de quitter le champ de bataille et de conserver l’expérience acquise et déverrouillée que nous avons jusqu’à présent. Il convient cependant de noter que les joueurs PlayStation ont de la chance, car ils ont un mode exclusif pour un ou deux joueurs appelé Annihilation, qui se déroule dans sept cartes multijoueurs et présente une avance basée non pas sur le déverrouillage des portes, mais sur le déplacement de la carte pendant que le des morts-vivants viens à notre rencontre.

A lire : iOS 13.7: Apple lance le déploiement de la mise à jour avec la fonction d'avertissement corona Warzone doit attendre (avec d’autres contenus) le Call of Duty bataille royale, n’a toujours pas la nouvelle que ce Opérations secrètes va vous offrir. Cependant, chacun des opérateurs de jeux est déjà disponible sur Warzone pour nous de les sélectionner, et La grande mise à jour qui relie l’histoire à ce mode de jeu devrait arriver le 10 décembre. En revanche, le 24 novembre, la première mise à jour gratuite de Guerre froide, dont la principale nouveauté sera l’inclusion de une nouvelle version de la carte Nuketown, scène classique de cette saga et que les joueurs demandent toujours. Avec lui arrivera un pack d’armes et d’accessoires basés sur cette carte. Activision, comme ça, réaffirme votre engagement à jouer en tant que service, et espère fournir du nouveau contenu à ses joueurs au moins jusqu’à la prochaine saison d’automne. Pour notre part, nous ne pouvons qu’attendre de voir comment l’accord sera réalisé: un accord qui, nous l’espérons, sera plus que respecté afin de combler le vide laissé par le plus petit catalogue de cartes de l’histoire récente de Appel du devoir.

Juggernog

Call of Duty Black Ops Cold War propose cette expérience que les joueurs de la famille attendaient tant, s’éloignant à nouveau du futurisme de la dernière décennie et nous offrant un grand titre avec toute l’essence des premiers chapitres de Treyarch, où l’histoire racontée, une fois conclue, donne envie d’en savoir plus sur ce qui s’est passé pendant ces années. Le mode histoire a suivi un parcours fantastique qui, je l’espère, ne change pas, et, ensemble, le mode Des morts-vivants, est couronné comme le meilleur point de l’ensemble. Pendant ce temps, le multijoueur, loin de l’éclat des autres chapitres de la franchise, continue de fonctionner comme un charme, et nous nous attendons à ce qu’il se développe considérablement au cours des prochains mois (veuillez ajouter un mode compétitif bientôt). Finalement, Treyarch et Activision a recommencé et sa franchise star a une fois de plus été sur toutes les lèvres pour le grand jeu qu’ils nous ont offert de manière générale en cette clôture et ce début de génération.

Cette analyse a été réalisée avec une copie pour PS4 fournie par Activision.