Black Myth: Wukong nous montre des parties du gameplay dans une bande-annonce surprenante

L’étude chinoise Game Science nous présente “Black Myth: Wukong”, un titre dont nous étions à peine au courant, jusqu’à il y a quelques heures. Game Science est un studio connu pour développer des jeux mobiles avec de superbes touches en ligne et aussi des titres de moins calibre publiés sur Steam, mais ils nous ont présenté la nouvelle IP sur laquelle ils travaillent, un titre qui nous fascine au premier coup d’œil.

L’étude a publié une vidéo d’une durée approximative de 13 minutes, dans ladite vidéo on peut voir une partie de son système de combat et quelques scénarios appartenant à la parcelle principale. Nous connaissons également quelques faits intéressants, comme celui que nous jouerons Sun Wukong, qui aura plus de 72 compétences différentes, qui sera basé sur un style de combat plutôt inhabituel, à son tour, nous aurons également différentes techniques et l’utilisation de certaines magies. La furtivité sera une section importante, ayant la possibilité de nous transformer en cigales se faufiler tranquillement dans les rangs ennemis, certainement une manière curieuse de lutter contre la tromperie.

Nouveau gameplay de Black Myth: Wukong

Black Myth: Wukong promet de nous donner beaucoup de guerre dans le genre de Action-RPG pour ses combats dynamiques et son gameplay assez fluide, en plus dans la bande-annonce, nous pouvons voir une bonne section graphique puisque le jeu est en cours de développement avec Moteur Unreal 4. Leur date de départ est actuellement inconnue, nous devrons donc être attentifs aux nouvelles informations qu’ils nous fournissent.