Black Mirror : Zazie Beetz et Aaron Paul rejoignent la série Netflix

Après trois ans sans rien savoir du projet, la série d’anthologies à succès de Netflix »Miroir noir » prépare son retour tant attendu. Apparemment cette saison 6 aura un casting de grandes stars, puisque l’actrice a récemment été incluse Zazie Beetz Oui Aaron-Paul pour participer à la série. Bien que rien n’ait été dit sur la production de « Black Mirror », on pense qu’elle a déjà commencé, le show dévoilant le casting de trois de ses épisodes.

En plus de Paul et Beetz, les autres nouveaux visages rejoignant le thriller technologique populaire incluent Paapa Essiedu, Josh Hartnet, Kate Mara, Danny Ramírez, Clara Rugaard, Auden Thorton Oui Anjana Vasan. Tenant compte du fait que le casting concerne les trois premiers épisodes de la série, il est entendu que plus d’acteurs s’inscriront pour plus d’épisodes de la série.

Depuis la diffusion de la cinquième saison la plus récente, de nombreux fans se sont demandé ce qui allait arriver après la série à succès, d’autres pensant même que la série était déjà terminée. Cependant, en mai de cette année, il a été annoncé que la nouvelle saison du drame dystopique serait de retour. Les détails spécifiques pour le retour de la série ont été gardés secrets, mais la nouvelle saison aura plus d’épisodes que la précédente.

La saison 5 de » Black Mirror », qui ne comptait que trois épisodes, a été créée en juin 2019 et mettait en vedette Andre Scott, Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace et la chanteuse Miley Cyrus. La saison à venir est la première depuis le créateur charlie brooker et son partenaire créatif Annabelle Jones ils ont quitté leur société de production House of Tomorrow en janvier 2020 et se sont installés sous la nouvelle marque de production Broke and Bones.

Mieux connu sous le nom de Van dans la série »Atlanta » de effet près de donald gantier Oui LaKeith StanfieldZazie Beetz a également incarné le mercenaire Domino, qui rejoint l’équipe des héros de Ryan Reynolds dans » Deadpool 2 ». Contrairement à Beetz, ce n’est pas la première incursion de la star de » Breaking Bad » dans le monde sombre de » Black Mirror ».

Aaron Paul, connu pour apparaître dans d’autres émissions comme » Westworld » et » BoJack Horseman », a fait une apparition d’une minute dans l’épisode de la saison 4 » USS Callister « , exprimant Gamer 691. Les cinq premières saisons de ‘ « Black Mirror » est entièrement disponible sur la plateforme Netflix, la sixième saison n’ayant toujours pas de date de sortie.