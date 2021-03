Black Mirror Saison 6: La date de sortie, le casting, l’histoire et toutes les dernières nouvelles sont toutes disponibles ici !!!

Starcast -Il n’y a pas d’annonce officielle sur le casting de la saison 6 de Black Mirror. Chaque saison présente un nouvel ensemble, donc tout le monde devine qui rejoindra le casting pour la saison prochaine très attendue.

À moins que la série ne soit renouvelée en 2021 ou 2022, nous devrions nous attendre à ce que la saison 6 de « Black Mirror » soit diffusée à la fin de 2022 ou au début de 2023.

Black Mirror est une série originale de Netflix qui explore les technologies autonomes et avancées dans un monde futuriste. Chaque épisode plonge dans un aspect différent de notre vie quotidienne, comme la confidentialité, le divertissement, la robotique, la réalité virtuelle, les maisons intelligentes et les médias sociaux.

Black Mirror a dépeint les possibilités de la neurotechnologie d’une manière imaginative en considérant les différentes facettes de notre société. Elle a également piqué l’intérêt dans le domaine de la conception spéculative ou futuriste, qui est une façon d’imaginer et de prédire des futurs potentiels tout en offrant un prisme à travers lequel nous pouvons nous voir plus clairement.

Chaque épisode offre d’innombrables moments de mise en garde qui montrent les avantages et les inconvénients de diverses technologies. Cela suscite une discussion sur la façon dont nous pouvons améliorer notre prise de décision à mesure que nos comportements évoluent au fil du temps et mieux planifier notre avenir potentiel. La série explore les implications percutantes qui émergent à la suite de défauts techniques, dans le but de stimuler la conversation sur la façon dont nous pouvons soutenir notre avenir en prenant des décisions intelligentes de nos jours.

Charlie Brooker – le créateur de Black Mirror – a déclaré que la sixième saison d’une émission de radio dans une émission de télévision dystopique populaire était en attente il y a environ un mois. Il a expliqué lors de la conférence en direct qu’il ne pensait pas que l’avenir sombre qu’il présentait maintenant digne du public. «Je ne sais pas pour le moment quel est le ventre qui tombera dans les histoires de la société», a expliqué le Brooker.

« Pas d’épisodes de miroir noir, donc je ne travaille pas. » Brooker avait raison de dire: nous sommes dans un épisode de Black Mirror quand il a décidé de s’arrêter pour la sixième saison alors qu’un nouveau mème sur Internet commençait à circuler. Mais comment peut-il se tromper? Depuis une décennie maintenant, la pensée créative et crée des mondes fantastiques.

Donc, si Brooker recrée la série pour la sixième saison, nous verrons de nouveaux visages qui donneront vie à de nouvelles histoires. De plus, le créateur Charlie a laissé entendre que les personnages se chevauchaient, ce qui signifie qu’il y a peu de chances que certains acteurs reviennent pour reprendre leurs personnages. Sinon, nous pouvons voir différents rôles représentés par eux.

