Black Mirror, saison 6 : de nouveaux détails sur les prochains chapitres sur Netflix

Une actrice a confirmé sa participation à la nouvelle saison de Black Mirror et a anticipé à quoi ressemblera son personnage. Savoir ce qui est connu !

©NetflixBlack Mirror : de nouveaux détails sur la nouvelle saison 6 sur Netflix.

Miroir noir Elle a su être à l’époque l’une des séries les plus demandées du service de streaming Netflix, notamment depuis les premiers pas de la plateforme jusqu’au moment de son expansion mondiale. Après cinq saisons en première, cette année, ils ont surpris en confirmant qu’un sixième opus est en cours de développement, qui a culminé une partie de ses enregistrements et offert de nouveaux détails.

En 2011, Charlie Brooker a surpris la télévision en créant cette émission analogique qui se concentre sur le malaise collectif de l’humanité avec le monde moderne. Chacun de ses épisodes est une histoire indépendante, un récit acide et dérangeant de la paranoïa technologique d’aujourd’hui, où les gens ne résistent pas à son avancée dans tous les aspects de la vie, comme un appareil dans les maisons, les bureaux et les écrans avec le qui interagit.

+Nouveaux détails de Black Mirror, saison 6

À la mi-mai de cette année, la moyenne Variété surpris de confirmer que Netflix travaillait sur une saison 6 de Miroir noir, après trois ans d’absence. Dès le début, il était prévu qu’il comporterait plus de chapitres que le cinquième volet et que chacun d’eux aurait une portée encore plus cinématographique que les précédents, avec un traitement similaire à celui d’un film individuel de 60 minutes. De nouveaux indices en vue !

Au milieu de l’avant-première de Train à grande vitessel’actrice Zazie Beetz parlé avec date limite Oui a confirmé qu’il avait terminé le tournage de son chapitre: « Je viens de tourner ça, en fait. Je viens de tourner ça en juin. », révélé. Interrogé sur son personnage, il a commenté: « Je ne dirais pas que mon personnage s’amuse beaucoup, mais … je pense qu’il y a un gros élément ironique et sombre, une sorte d’appréhension. Le miroir se reflète sur nous. ».

En plus de la participation déjà terminée de Zazie Beetz, dans un chapitre dont on ignore de quoi il s’agit, à la mi-juillet, il a été confirmé que dans la saison 6 de Miroir noir on verra aussi Aaron Paul, Kate Mara, Paapa Essiedu, Josh Hartnett et Danny Ramirez. Pour le moment, aucune date de sortie n’a été officialisée, mais en réalisant son tournage cette année, on pense qu’il sera prêt pendant un certain temps en 2023.

