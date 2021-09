Black Mirror Saison 6: Date de sortie, distribution, intrigue, prêt à montrer

in

Black Mirror Saison 6 apportera une exécution plus tordue pour ses fans. Auparavant, trois scènes douteuses avaient alors été abandonnées sur Netflix. Ce plan d’action époustouflant est réalisé par Charlie Brooker et Annabel Jones et réalisé par David Slade.

Le film est réglé sur un jeu PC nommé – « Dull Mirror : Bandersnatch ». Depuis qu’elle a coulé pour la première fois en 2011, l’approche a suscité beaucoup d’adoration de la part des fans. Avant longtemps, les observateurs sont stimulés pour des saisons supplémentaires. Voici le début et la fin dont vous avez besoin pour croire la série à succès !!

À partir de maintenant, il y a deux ou trois morceaux de vif d’or qui tournent parmi les fans.

Les experts de l’arrangement n’avaient pour l’instant donné aucune date de mouvement. L’émission est diffusée sur Netflix et est adorée par les fans. De plus, compte tenu de la souillure pandémique COVID-19, la résiliation n’a pas encore commencé.

Black Mirror Saison 6 – Nous ne nous attendons pas à ce que la suite vienne bientôt. Peut-être, il est peut-être arrêté d’ici la mi-2021.

A propos de la bande-annonce, nous ne pouvons pas communiquer un mot maintenant. Comme aucune bande-annonce n’a été transmise jusqu’à présent. Les bribes de connaissances pour la bande-annonce de l’été ou du printemps 2020 des sources font leur apparition. Restez fortifié avec nous !!

Quel sera le casting ?? (Faint Mirror saison 6)

Pour la saison six du niveau le plus élevé, aucune donnée de distribution n’a été découverte. Les acteurs urgents se dérouleront également dans la saison 6 qui réunit :

Rory Kinnear dans le rôle du Premier ministre Michael Callow

Daniel Kaluuya dans le rôle de Bing

Toby Kebbell dans le rôle de Liam

Jessica Brown Findlay comme Abi

Lydia Wilson dans le rôle de la princesse Susannah

Jodie Whittaker dans le rôle de Ffion

Anna Wilson-Jones dans le rôle de Jane Callow

Rupert Everett dans le rôle du juge Hope

Tom Cullen dans le rôle de Jonas

Que disent les sources officielles ?

Black Mirror saison 6 – Récemment, Jonas a donné un événement à un magazine. D’après les sources, il est éduqué « Il est juste d’accomplir plus, car il y a plus d’idées. » Cependant, nous ne pouvons pas affirmer si cela pourrait réellement se produire.

De même, Brooker a déclaré: « Je ne reconnais pas qu’il y ait quoi que ce soit pour nous arrêter. » à un correspondant de magazine.

Quelques essais avec la connexion de l’arrangement ont été terminés. Il a déclaré sans équivoque qu' »il s’agissait de cas hospitaliers phénoménaux ou d’une histoire continue ou peut-être d’efforts parallèles ».

