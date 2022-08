Black Mirror Saison 6 ajoute Salma Hayek et la star de Schitt’s Creek Annie Murphy

La sixième saison à venir de Miroir noir continue de compléter son casting étoilé, avec à la fois Garde du corps de la femme du tueur à gages vedette Salma Hayek et Ruisseau de Schitt La star Annie Murphy s’apprête à rejoindre la série d’anthologies sombres et tordues. Selon un rapport de Variety, les deux sont actuellement en pourparlers pour rejoindre la prochaine série, bien que les détails de leurs rôles respectifs restent actuellement secrets.

Salma Hayek est surtout connue pour ses rôles dans les goûts de Du crépuscule à l’aube, Frida, pour lequel elle a été nominée pour un Academy Award, Il était une fois au Mexique, la Les adultes la franchise, Le garde du corps du tueur à gages et sa suite, la sortie Marvel Éternels, et Maison Gucci du réalisateur Ridley Scott. Pendant ce temps, Annie Murphy a récemment vu sa star monter grâce à des rôles dans Ruisseau de Schitt et Kevin peut se faire foutre.

Débutant sa vie au Royaume-Uni et diffusé sur Channel 4, Miroir noir est une série d’anthologies qui tourne autour de la vie personnelle des gens et de la façon dont la technologie manipule leur comportement. Utilisant souvent des décors de science-fiction sinistres pour commenter et explorer des thèmes contemporains et dystopiques, Black Mirror a été comparé à des émissions emblématiques telles que La zone de crépuscule et Les limites extérieures.

La première saison de Miroir noir se compose de seulement trois épisodes, dont le premier s’intitulait L’hymne national, et commence lorsqu’un membre de la famille royale britannique est kidnappé, le ravisseur déclarant qu’il ne sera libéré que si le Premier ministre britannique Michael Callow a des relations sexuelles avec un cochon à la télévision en direct. Depuis lors, l’émission a traité d’implants de mémoire, de versions Android de petits amis décédés, de réalités simulées, de rencontres en ligne et de tout le reste.





Miroir noir a reçu des critiques élogieuses depuis ses débuts en 2011 et a depuis reçu trois fois le Primetime Emmy Award for Outstanding Television Movie. La dernière fois que le public a plongé dans le monde troublant de Miroir noir était de retour en 2019, le créateur Charlie Brooker hésitant à ramener le spectacle pour un autre tour en raison de l’état plutôt déprimant du monde ces derniers temps.

«Je ne sais pas quel estomac il y aurait pour des histoires sur des sociétés en train de s’effondrer, donc je ne travaille pas sur l’une d’entre elles», a-t-il déclaré en 2020. «Je suis en quelque sorte désireux de revoir mes compétences comiques , donc j’ai écrit des scripts visant à me faire rire.

Black Mirror Season 6 a déjà un casting empilé

Salma Hayek et Annie Murphy rejoindraient un casting déjà empilé pour Miroir noir La saison 6, qui comprend Zazie Beetz (Atlanta), Paapa Essiedu (Gangs de Londres), Josh Hartnet (Colère de l’homme, l’indice de la peur), Aaron Paul (Breaking Bad), Kate Mara (Les Quatre Fantastiques, Appelez Jane), Danny Ramírez (Top Gun : Maverick), Clara Rugaard (La montée), Auden Thorton (C’est nous), et Anjana Vasan (Nous sommes des pièces de dame).





À l’époque, il a été rapporté que les goûts de Joker et Deadpool 2 star Zazie Beetz, Breaking Bad l’acteur Aaron Paul, et le reste des noms talentueux déjà mentionnés, ne figureront que dans trois des épisodes qui composeront Miroir noir Saison 6. Cela signifie qu’aux côtés de Salma Hayek et d’Annie Murphy, encore plus de noms de la liste A doivent être révélés.

Miroir noir La saison 6 n’a pas encore de date de sortie, mais fera ses débuts sur Netflix.