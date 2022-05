Black Mirror revient sur Netflix pour la saison 6

Une source proche de la production a déclaré au média que la saison six aura « une portée encore plus cinématographique » et que chaque épisode sera « traité comme un film individuel ».

Malheureusement, il n’y avait que trois épisodes dans cet épisode, qui étaient tous assez intéressants. Cependant, trois étaient loin des six que nous avons eues dans les saisons trois et quatre.

Pendant qu’on nous jetait un os avec le Bandersnatch film, une aventure à choisir soi-même qui était en fait impressionnante sur le plan technologique, certains fans purs et durs voulaient plus d’épisodes autonomes qui les emmenaient dans une version extrapolée déchirante de notre avenir.

On ne sait pas quand nous pourrions voir Miroir noir la saison six tombe sur le service de streaming, nous devrons donc rester assis et attendre plus de nouvelles sur ce front.