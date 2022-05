Black Mirror revient sur Netflix avec une saison 6 : tout ce que l’on sait jusqu’à présent

Netflix

Il a été confirmé que Netflix travaille actuellement sur un nouvel épisode de Black Mirror. Que sait-on jusqu’à présent ? Y a-t-il une date de sortie ?

©NetflixBlack Mirror revient sur Netflix avec une saison 6 : tout ce que l’on sait jusqu’à présent.

Lorsque le service de streaming Netflix il est apparu comme un espace intéressant à considérer pour le public et il n’a pas joui d’une grande popularité, ils avaient un petit catalogue de séries originales qui ont attiré l’attention. L’un d’eux était Miroir noirqui a créé sa dernière saison en 2019, mais étonnamment ils viennent d’annoncer son renouvellement pour une sixième tranche.

Cette fiction créée par charlie brooker il a été présenté comme un hybride de The Twilight Zone et Tales of the Unexpected qui « puise dans notre malaise contemporain à propos de notre monde moderne ». Chacun de ses épisodes se caractérise par la présentation d’histoires dystopiques qui montrent aux gens un sentiment de paranoïa avec la technologie et comment elles affectent l’humanité sont analysées.

+ Le miroir noir est de retour !

Tel que rapporté par les médias Variétéactuellement Netflix développe une sixième saison de Miroir noir, près de trois ans après le précédent épisode. Les premiers détails prévoient que aura plus d’épisodes que la partie 5 et cette partie de la distribution principale pour les nouveaux chapitres a déjà été sélectionnéemais les histoires sont toujours gardées secrètes.

Une source proche de Variété rapporte que le prochain lot de chapitres auront une portée encore plus cinématographique que les précédents et chacun d’eux aura un traitement similaire à celui d’un film individuel. Les épisodes dureront plus de 60 minutes et auront une valeur de production élevée.

L’une des raisons pour lesquelles aucun brouillon n’a été produit Miroir noir C’est à cette époque que le créateur Charlie Brooker a quitté House of Tomorrow et les droits sont restés avec Endemol Shine Group. En 2020, la série est acquise par Baijay Group et entame un long processus de négociation avec Netflix pour votre suite. A la bonne nouvelle des fans, ils sont parvenus à un accord et la saison 6 est maintenant officielle.

