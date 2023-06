‘Black Mirror’ révèle dans sa bande-annonce l’objectif inattendu de ses nouveaux épisodes : Netflix lui-même

Le retour de ‘Black Mirror’, bien que très attendu, a soulevé quelques doutes, surtout après que ses derniers épisodes sur Netflix ont un peu abaissé le niveau de ses glorieuses premières saisons sur la BBC. Pourtant, nous nous souvenions si bien de l’impact d’une série qui posait autrefois des dystopies parfaitement reconnaissables du quotidien que nous étions prêts à lui donner une autre chance. Bien que la perspective de Charlie Brooker est reparti pour enchaîner une diatribe contre les réseaux sociaux c’était un peu paresseux.

La bonne nouvelle, c’est que dans sa dernière bande-annonce avant le retour de la série le 15 juin, il n’y a aucune mention des réseaux sociaux. Et pourtant, oui, il y a… Netflix. La bande-annonce présente une plateforme de streaming, Streamberry, où un énorme « S » est l’alternative au « N » de Netflix, et s’ouvre sur un menu que nous connaissons tous : il est identique à celui de Netflix et, par extension, à tous les autres. streaming et vos messages habituels « Recommandé pour vous » et autres.

La bande-annonce se concentre en particulier sur l’un des épisodes, « Joan Is Awful », dans lequel il semble qu’un spectateur Streamberry est voyant se reproduire les épisodes les plus malheureux de son quotidien dans une série interprétée par Salma Hayek. L’avance présente également des titres et des images du reste des épisodes : ‘Loch Henry’ (également avec des références à l’audiovisuel actuel, cette fois avec l’équipe de tournage de documentaires traditionnels dans des lieux perdus), ‘Beyond the Sea’, ‘Mazey Day’ et « Démon 79 ».

Chacun des épisodes semble avoir sa propre identité et même un cachet visuel, comme c’est le cas du dernier épisode, présenté comme un film d’horreur des seventies. Le casting spectaculaire est dirigé par Aaron Paul, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha’la Herrold, Rory Culkin et Salma Hayek, parmi beaucoup d’autres.

