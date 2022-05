Black Mirror : Netflix lance la production de la sixième saison

Même avec ces dernières années ressemblant à un épisode entier de »Miroir noir », Netflix est sur le point de trouver de nouvelles façons de nous époustoufler avec de nouveaux épisodes de la série de science-fiction. Après plus de trois ans sans rien savoir de plus sur la série, avec sa saison 5 de seulement trois épisodes, il vient d’être confirmé que Netflix a déjà mis la prochaine sixième saison en développement.

Ces nouveaux épisodes auront à nouveau le créateur de la série, charlie brooker, diriger le projet. La série d’anthologies présente une histoire différente dans chaque chapitre, mêlant technologie et critique de la société pour nous donner une image quelque peu sombre de la direction que prend la société aujourd’hui.

Actuellement, aucun détail n’a été donné sur le nombre d’épisodes de la nouvelle saison, mais Netflix a l’idée de livrer plus d’épisodes que ceux vus dans la saison 5, et d’étendre les valeurs de production à un aspect plus cinématographique. portée. Si la série britannique s’est toujours démarquée par la grande qualité de la production de ses épisodes, il semble qu’elle se prépare désormais à raconter des histoires encore plus grandes.

Les reportages de la nouvelle saison garantissent que chaque épisode sera abordé comme s’il s’agissait d’un film individuel, prenant par expérience l’expérimentation avec son film »Bandersnatch », un film »Black Mirror » présenté comme une sorte de jeu dans lequel vos décisions comptaient et vous pouviez acquérir différentes fins, étant l’un des points les plus élevés de la saison précédente de la série.

La production britannique s’est démarquée par ses acteurs de haut calibre, avec la participation de Bryce Dallas Howard, Anthony Macky, Miley Cyrus, Jon Ham Oui kelly macdonald pour n’en citer que quelques-uns, on s’attend donc à ce que cette nouvelle saison ait encore des participations d’acteurs de grande qualité.

» Black Mirror » a été diffusé à l’origine sur Channel 4 en 2011, et la vision dystopique de la réalité en a rapidement fait une émission extrêmement populaire. Netflix a ensuite acquis les droits de la série et commandé plus d’épisodes, augmentant considérablement la portée des histoires et leurs valeurs de production. Tout au long de sa diffusion, la série de fiction spéculative a remporté 6 Emmy Awards et a été nominée pour de nombreux autres prix.

Il convient de noter que la saison 6 de »Black Mirror » est dans une saison très précoce, il restera donc encore un peu de temps pour voir quelque chose de sa production, mais l’attente en vaudra certainement la peine.