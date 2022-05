Black Mirror : l’épisode le plus proche de la réalité actuelle

Curiosités

La série créée par Charlie Brooker s’est caractérisée dès le début par le nombre d’avancées technologiques qu’ils ont su anticiper.

©IMDBLa série est née en 2011.

Si quelque chose caractérise Miroir noir dès ses débuts, c’était le niveau de détail avec lequel l’avenir était pensé et la manière dont divers aspects étaient anticipés plusieurs années à l’avance. Bien que l’apparition de Netflix en tant que producteur, il a quelque peu dilué la qualité des épisodes vus, ce niveau de capacité à absorber un contexte et à réussir à le déplacer quelques années dans le futur sans nécessairement perdre le plausible a toujours été maintenu.

Quand vous pensez au nombre de problèmes qui étaient en avance sur leur temps dans les histoires qui charlie brooker compté dans Miroir noirvous pouvez penser à l’idée de diffuser des actes terribles comme dans l’épisode du cochon (le premier de toute la série) ou à la possibilité d’assister à un spectacle réalisé avec des hologrammes, comme l’épisode dans lequel Miley Cyrus participer à la peau Ashley O. Maintenant, parmi tous ces épisodes, il y en a un qui se démarque par la façon dont il a prédit non seulement la technologie mais aussi la façon dont nous nous lions.

En octobre 2016, Netflix créé ce que beaucoup considèrent comme le meilleur chapitre de toute l’histoire de Miroir noir: « plongeon ». C’était le début de la troisième saison et cela nous a montré Lacie (Bryce Dallas Howard) en tant que jeune femme avec des aspirations claires à grandir dans la vie, mais qui prend la façon dont elle se rapporte à la façon dont les autres la voient à l’extrême et finit par payer un prix très élevé.

L’épisode réalisé par Joe Wright réussi à anticiper l’arrivée d’applications qui nous demandent de tout noter avec des étoiles. Dans cet univers présenté, les citoyens se comportent de manière optimale (presque artificiellement) car ils ont besoin d’être bien notés pour être bien vus et avoir accès à des mondes meilleurs. En outre, « plongeon » non seulement su anticiper l’arrivée de la qualification de tout notre environnement mais aussi la manière dont se transforment nos comportements dans la poursuite d’un aimer.

L’un de ceux qui ont conçu et créé le monde dans lequel toutes les histoires de Miroir noir il a été Joel Collins, le décorateur, qui a basé une grande partie de l’univers de la série sur ses goûts personnels. Dans une interview avec Regarde qui j’ai trouvé expliqué comment la recette consistait à obtenir des prédictions correctes. « Quand j’ai commencé c’était en 2010 ou 2011, le grand défi dont nous avons discuté avec charlie brooker c’était comme ça que l’avenir allait être. L’avenir ne change pas tant que ça en 20 ans. Internet est devenu plus rapide, mais une chaise est une chaise et une table est une table »a-t-il souligné, pour souligner plus tard : « Si vous faites quelque chose de futuriste, qui a l’air futuriste, vous avez la chance de perdre le spectateur ».

