Black Mirror a montré le tourment que vit Britney Spears dans un épisode

Miroir noir C’est une de ces séries que vous ne pouvez pas arrêter de regarder, même si vous l’avez déjà fait des centaines de fois, quelque chose comme les chansons de Britney Spears. La fiction est sortie en 2011 alors que les réseaux sociaux n’étaient pas ce qu’ils sont aujourd’hui, mais en quelque sorte son créateur, Charlie Brooker Il savait ce qui allait arriver. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok modifié de manière transversale la manière dont les gens se rapportent les uns aux autres et même comment ils consomment du contenu audiovisuel, si l’on parle aussi de l’industrie du streaming, où ils entrent Netflix Oui Spotify, par exemple.

La vérité est que la série diffusée à l’origine pour Canal 4 du Royaume-Uni est devenu un phénomène que même les universitaires des sciences sociales ont entrepris d’analyser. La proposition de Brooker était originale. Des saisons très courtes avec des épisodes qui racontent une histoire aussi tragique que captivante, plus ou moins liée à la technologie. Ainsi, la série d’anthologies a attiré l’attention de Netflix, qui a commencé à produire ses propres chapitres pour les saisons 3, 4 et 5 ainsi qu’un spécial interactif.

Quel est maintenant le rapport de Miroir noir avec Britney Spears? Dans les dernières heures, la princesse de la pop a défrayé la chronique car elle a proposé de témoigner devant la justice américaine pour demander la dissolution définitive de sa tutelle par son père, Jamie lance, depuis 2008. La chanteuse de 39 ans a raconté dans un long écrit comment c’est la vie orageuse qu’elle mène depuis des années, dans laquelle elle est empêchée de prendre ses propres décisions ou d’utiliser la fortune qu’elle a elle-même gagnée avec son talent.

« Je veux retrouver ma vie, je travaille depuis que j’ai 17 ans. En ce moment, je ne peux pas dormir, et je ne suis pas heureux. Je veux avoir un enfant, me marier et ils ne me laisseront pas. Je je ne peux aller nulle part ni rencontrer quelqu’un d’autre. c’est dans un bureau. Je me sens intimidé et seul. J’ai le droit d’utiliser ma voix.a déclaré l’artiste né dans le Mississippi.

Retour à Miroir noir. L’un des épisodes intitulé Rachel, Jack et Ashley aussi Il y a un certain parallélisme avec tout ce que Britney a vécu. En fait, en 2019, lors de la sortie de la saison 5, on parlait que Brooker aurait pu s’inspirer de la vie du chanteur pour créer cette histoire.

Rachel, Jack et Ashley aussi raconte l’histoire d’une adolescente qui devient obsédée par la poupée intelligente de sa chanteuse préférée Ashley sans savoir que la véritable artiste traverse une période de sa vie. Protagonisée par Miley Cyrus, le chapitre propose de démystifier la routine que portent les idoles de la pop et de montrer la cruauté dans laquelle on peut les voir plongés, surtout si elles ont commencé leur carrière dès leur plus jeune âge, comme c’est le cas avec Britney Spears.

L’épisode aborde l’autre côté de la célébrité et comment ces personnes qui semblent être vos amis ou votre famille sont éclipsées par l’argent laissant de côté les sentiments de l’artiste, comme s’il ne s’agissait que d’un distributeur automatique de billets. De même, il attire l’attention des fans et du grand public, qui souvent, à travers les réseaux sociaux, peuvent se sentir dépassés par les photographies de leurs idoles, idéalisant une vie qui n’est pas toujours ce qu’elle semble être.

Il s’agit sans aucun doute d’un cas très similaire à celui de Britney. Une jeune artiste qui a commencé à travailler à l’âge de 13 ans, gagnant la fortune d’aujourd’hui, elle en est à peine propriétaire. La musique à ce niveau semble s’emparer de l’être humain jusqu’à ce qu’il soit impuissant et le traite uniquement comme une entreprise.

En ce sens, le chemin tragique parcouru par Amy Winehouse il a aussi une certaine ressemblance. En effet, on apprend que son père l’oblige à monter sur scène dans un état déplorable. La liste des artistes qui sont passés par là est longue, mais Brooker n’a certainement pas eu de meilleure idée que de nous faire réfléchir avec un épisode, qui n’est peut-être pas à la hauteur des premiers chapitres, mais qui met sur la table un thème actuel de la un que peu osent parler.